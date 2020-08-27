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İşlenmeyen araziler tarıma açıldı, verimlilik arttı Şehitkamil’de açılan arazi yolları çiftçilerin yüzünü güldürdü

İHA

İşlenmeyen tarım arazilerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve tarımsal ürünlerde verimin artırılmasına yönelik yaklaşık 6 yıl önce çalışma başlatan Şehitkamil Belediyesi, hasat döneminde yine çiftçinin yüzünün gülmesini sağladı.

İşlenmeyen araziler tarıma açıldı, verimlilik arttı Şehitkamil’de açılan arazi yolları çiftçilerin yüzünü güldürdü

İşlenmeyen tarım arazilerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve tarımsal ürünlerde verimin artırılmasına yönelik yaklaşık 6 yıl önce çalışma başlatan Şehitkamil Belediyesi, hasat döneminde yine çiftçinin yüzünün gülmesini sağladı.
Çiftçinin, ulaşamadığı arazi yollarını açarak ekim, bakım ve hasat zamanlarında çiftçiye büyük kolaylık sağlayan Şehitkamil Belediyesi, yaklaşık 6 sene önce başlattığı çalışmaların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Tarımsal verim ve ürün miktarının artması konusunda çiftçiye büyük fayda sağlayan çalışmalar, şimdilerde devam eden hasat döneminde çiftçiyi mutlu ediyor. Cerityeniyapan Mahallesinde çiftçilikle uğraşan Süzer ailesi, fıstık hasadı döneminde arazilerine kolaylıkla ulaştıklarını ifade ederek, açılan yollar için teşekkür ettiler.
“Çiftçilerimizin yüzü güldü”
Açılan yollar ile birlikte çiftçilerin yüzünün güldüğünü kaydeden Cerityeniyapan Mahalle Muhtarı Adnan Aslanoğlu, “Antep fıstığı üretimi yapan çiftçilerimiz için hasat zamanı başladı. Tabi eskiden çiftçilerimiz hasat yapmak için arazilerine binbir güçlükle gelebiliyorlardı. Yollar olmadığı için ya hayvanlarla ya da yürüyerek bağ ve bahçelerine ulaşabiliyorlardı. Her zaman söylediğim gibi Allah hiçbir zaman devletimize bir zeval vermesin. Şehitkamil Belediyemiz, çiftçilerimizin üretimini artırmak ve arazilerine rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlamak adına bütün köylerde arazi yolu açma çalışması yaptı. Şu an çiftçilerimiz, rahat bir şekilde fıstık toplama işlemlerini gerçekleştiriyor. Topladıkları fıstığı traktörlerine yükleyip kolaylıkla evlerine götürüyorlar. Eskiden bu arazilere değil traktör, hayvanlarla dahi güçlükle çıkılıyordu. Sağ olsun Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun sayesinde belediyemiz; dağları, taşları deldi, yollar açtı, çiftçilerimizin yüzü güldü. Vatandaşlarımız artık bırakın traktörü, özel taksileriyle bile arazilerine rahatlıkla ulaşıyor, hasadını yapıyor, araçlarına yüklüyor, şehre götürüp satıyorlar. Bununla ilgili de çiftçilerimizden olumlu cevaplar alıyoruz. Ben bu hizmetten dolayı başta Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
“Arazilerimize gelme konusunda büyük kolaylık yaşıyoruz”
Açılan arazi yollarının kendilerine büyük kolaylıklar sağladığını dile getiren çiftçi Mehmet Ali Süzer, “Hasat zamanın gelmesiyle birlikte fıstık tarlamıza gelerek fıstık hasadına başladık. Tabi eksiden bu arazilerimize gelmek için birçok zorluklar yaşıyorduk. Arazilerimiz dağ, taş ve yüksek kesimler üzerinde olduğu için hayvanlarımızla dahi zor gelebiliyorduk. Bundan dolayı arazilerimizde ekim, bakım ve hasat yapmakta da sıkıntılar yaşıyorduk. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu arazi yolu açma çalışmalarıyla birlikte bir çok sıkıntıdan kurtulduk. Özellikle arazilerimize gelme konusunda büyük kolaylık yaşıyoruz. Eskiden hayvanlarımızla ulaşamadığımız arazilerimize şimdi ise araçlarımızla kolay bir şekilde ulaşıyoruz. Topladığımız ürünü traktörümüze yükleyip köye götürüyoruz. Gerçekten açılan arazi yolları, biz çiftçilerin işini kolaylaştırdı. Bundan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ”ifadelerini kullandı.
“Allah, belediye başkanımızdan razı olsun”
Arazi yolları açılmadan önce yaptıkları işlerde çok yorulduklarını belirten Hatice Süzer, “Eskiden hasat yapmak için arazilerimize 12 saat yol yürüyerek geliyorduk. Arazimize geldiğimizde yorgun bir şekilde hasat yapıyorduk. Topladığımız fıstığı eve götürmek için tekrar 12 saat yol yürüyorduk. Bu da bize çok zor geliyordu. Allah, Belediye Başkanımızdan razı olsun. Yollarımızı açtı. Artık traktör, araçlarla rahat bir şekilde arazimize geliyoruz, hasadımızı yapıyoruz, tekrar araçla eve dönüyoruz. Açılan bu yollardan dolayı çok mutluyuz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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