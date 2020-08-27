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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hem sağlıklarına kavuştular hem evlilik yıldönümlerini kutladılar

İHA

Gaziantep'te 5 yıl önce yakalandığı akciğer kanserini yenmeyi başaran 72 yaşındaki Mehmet Ali Akar, yakalandığı korona virüsü de tek akciğerle yenmeyi başardı. Akar, eşiyle 50. evlilik yıldönümünde hastaneden taburcu edildi.

Hem sağlıklarına kavuştular hem evlilik yıldönümlerini kutladılar

Gaziantep'te 5 yıl önce yakalandığı akciğer kanserini yenmeyi başaran 72 yaşındaki Mehmet Ali Akar, yakalandığı korona virüsü de tek akciğerle yenmeyi başardı. Akar, eşiyle 50. evlilik yıldönümünde hastaneden taburcu edildi.
5 yıl önce yakalandığı akciğer kanserini yenen 72 yaşındaki Mehmet Ali Akar tek akciğeriyle yaşamak zorunda kaldı. 15 gün önce nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Gaziantep Medical Park hastanesine kaldırılan Mehmet Ali Akar’ın yapılan test sonucu korona virüs olduğu anlaşıldı. Eşi Meryem Akar ile birlikte hastalığa aynı zamanda yakalanan adam, evliliklerinin 50. yıl dönümünde iyileşerek taburcu oldu.
Tedavi sürecinde çok sıkıldığını ifade eden Mehmet Ali Akar, “Tedavi sürecinde çok sıkıldım. Böyle yatmaya alışık bir insan değilim. O yüzden çok sıkıldım. Nefesim daraldığında ufak bir ilacım vardı onu kullanıyordum, geçiyordu” dedi.
Hastalıklarının bile aynı olduğunu vurgulayan Meryem Akar, “Doktorlarımıza, hemşirelerimize, personellerimize çok teşekkür ederim. Benim hastalığım çok zor geçmedi. Eşimle biz amca çocuklarıyız. Hastalıklarımız aynı, göz tansiyonumuz aynı, şeker hastalığımız aynı, her şeyimiz aynı beraber yattık beraber çıktık” şeklinde konuştu.
Yaşlı çiftin çok kısa sürede korona virüsü atlattıklarını belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Alper Sevinç, “Hastamız Mehmet Ali Bey’in akciğerinin birini 5 yıl önce kanser tedavisi sürecinde almak zorunda kalmıştık. Ameliyat olduktan sonra tek akciğer ile sağlıklı bir şekilde yaşamını idame ediyordu. Ancak son 15 günde özellikle nefes darlığı şikayeti artınca tekrar kontrole aldık. Yaptığımız incelemeler sonucu tek kalan akciğerinde zatürre ile ilgili teşhisler elde ettik. Testlere gönderdik pozitif gelince tedaviye başladık. Tedavi süreci çok olumlu geçti. Hastamız tedavi sürecinde birkaç gün öksürük ve nefes darlığı şikayetleri oluştu. 3’üncü günden sonra hastanın ilaçlarını arttırdık. 7’nci günün sonunda da testlerinin negatif çıkması sonucu çok şükür hastamızı tedavi ediyoruz. Aynı zamanda eşi olan Meryem hanımda eşinden 1 gün sonra nefes darlığı gelişti ve onunda tedavilerine başladık. İki hastamızda tedavilere çok güzel cevap verdiler. Kendilerini sadece korona virüs değil korona virüs dışındaki tedavilerini de üstlendik. Göğüs hastalıkları uzmanlarımız, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarımızla bir takım çalışması yaptık. Çok kısa bir sürede 7 gün gibi kısa bir sürede tedavi ettik ve testlerinin negatif olması üzerine bugün iki hastamızı da taburcu ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Hastaların bağışıklık sistemlerini güçlendirerek tedavi ettiklerini anlatan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Alper Sevinç, “Tedavi sürenin kısa olması bizi çok sevindirdi. Süre bu tür hastalarda çok önemli oluyor çünkü bu tür hastalar özellikle yoğun bakımı süreçlerini geçiriyor. İki hastamızın tedavisine çok hızlı ve birlikte başladık. Bağışıklık sistemlerini güçlendirdik. İki hastamızda çok kısa sürede tedaviye cevap verdi” dedi.
Korona virüs belirtisi bulunan vatandaşlara uyarıda da bulunan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Alper Sevinç, “Eğer şikayetlerimiz varsa mutlaka bir doktor kontrolünde olmalıyız. Özellikle enfeksiyon, göğüs ve kanser hastalarımıza ciddi destekler vermekteyiz. Şikayetleri olan, devam eden ve şikayetleri sürekli artan hastalarımızın doktor kontrolünde olmaları lazım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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