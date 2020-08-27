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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvanat Bahçesi ikinci kapı projesine 15 bin lira ödül

İHA

Hayvanat Bahçesi ikinci kapı projesine 15 bin lira ödül

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne yapılacak 2’nci giriş kapısı için düzenlenen projesi yarışmasının kazananları, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla ödüllerine kavuştu.
Dünya’nın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü ve Türkiye’nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin yeni giriş kapısının daha sanatsal bir görünüm kazanması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 12 Mayıs 2020 tarihinde başlatılan Fikir Projesi Yarışması’nın kazananları için “Hayvanat Bahçesi Giriş Kapısı Ödül Töreni” gerçekleşti.
Yarışmada Mimar Cemal Ercan, Mehmet Reşat Erdoğan ve Kerem Kaya’nın 1’incilik getiren proje tasarısı 15 bin liralık para ödülüne layık görüldü. Mimar Burak Aydın ve Muhammet Atan’ın ortak girişimiyle hazırlanıp 2’nci sıraya oturan proje 10 bin lirayla, 3’üncü sıraya yerleşen Murat Özyazgan’ın projesi ise 7 bin 500 lirayla ödüllendirildi. Ayrıca fikir yarışmasında 3 tane 2 bin 500 liralık eş değer mansiyon ödülünü Murat Parlak, Fatma Zehra Güneş, Mehmet Demir, Okan Koçgürbüz ve Ramazan Kılıç kazandı.
Hedefimiz Afrika safarisi
Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep Hayvanat Bahçesi, tür sayısı ve çeşitlilik bakımından büyük bir hazine. Hayvanat bahçemizin Türkiye ve Avrupa’da önemli bir konumda yer alması durumunu sürdürülebilirlik açısından korumamız gerekiyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin kuşkusuz başarıdaki en önemli faktörlerinden biri Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanı Celal Özsöyler’dir. Bir insanın işini aşkla yapması beraberinde başarıyı getiriyor. Hayvanların nasıl sevgi dilinden anladığı hayvanlarla olan eşsiz iletişimi bizlere başkanımızın işini ne kadar sevdiğini gösteriyor. Doğayı ve canlıları sevmemiz lazım. Her şey bizlere emanet. Doğayı sevmezsen insanı sevemezsin. Her yıl hayvanat bahçemizin üstüne koyduk. Safari park, zooloji müzesi bunlardan sadece birer örnek. Şimdi sırada şempanze adamız var. Hedefimiz Afrika safarisi. Uzaklarda arama. Safariyi görmek istiyorsan Afrika’ya gitmene gerek yok. Gaziantep’e gelmeniz yeterli. Dolayısıyla 5 milyon kişinin ziyaret ettiği bahçemizin ziyaretçi sayısını daha yüksek rakamlara çıkarmak istiyoruz. Gördüğümüz büyük bir ihtiyaç vardı. Burç Parkı’nın içerisine gelince trafik kilitleniyordu. Bu nedenle 2’nci bir kapıya ihtiyacımız oldu. Projede dereceye girenler, ortaya çıkan eserlerle bizleri çok heyecanlandırdı. Bizlere olan desteğinden dolayı genç mimarlarımıza teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle bu fikir projesini hayata geçireceğiz” dedi.
Meslektaşlarımıza hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunduk
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, bir mimar olarak bu fikir projesinin içerisinde olmanın mutluluk verici olduğunu ifade ederek, “Biz mimarlar olarak şehri güzelleştirmeye mecralar arıyoruz. Tabi ki yönetmelik içerisinde farklı bir proje ortaya koymak da ancak yarışmalarla mümkün oluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Mimarlar Odasıyla hareket ederek meslektaşlarımıza hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sunduk. Güzel bir yarışma oldu. Asli jüri üyelerimiz ve danışman jüri üyelerimiz yer aldı. İlk üçü derecelendirmekte zorlandık. Bizim aradığımız şey Gaziantep’e özgü farkındalık oluşturacak bir projeydi. Eleme yaparken bu bakış açısıyla hareket ettik” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanı Celal Özsöyler ise bugüne kadarki projelerin hayata geçmesinde Başkan Fatma Şahin’in büyük destekleri olduğunu aktararak, “Her proje ve fikir tartışmasında daima bizim destekçimiz olarak hayvanat bahçemizi geliştirmemize vesile oldu” şeklinde konuştu.
Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi Başkanı Fatma Aslı Tezel de organize edilen fikir projesi yarışmasında üzerine tartışılacak çok güzel eserlerin ortaya çıktığını belirterek, “Bu bizim için bir başlangıç. Bu tarz yarışmalara yönelik ilgimizi devam ettireceğiz” dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesince organize edilen fikir yarışmasının Asil Seçici Kurul’unda Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Dr. Mimar Mehmet Murat Uluğ, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mimar Erdem Güzelbey, HKÜ Doç. Dr. Mimar Gülden Ayalp, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Dr. Mimar Esra Yıldırım, Mimar Hakan Maraş, Yüksek Mimar Muhtar Küçükkömürcü ve Mimar Haluk Tazebay yer aldı.
Yarışmanın Danışman Seçici Kurul’unda ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Aslı Tezel, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı İrem Elbeyli, Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanı Celal Özsöyler ve Mimarlar Odası Gaziantep 2’nci Şube Başkanı Ali Mert Özsoy bulundu.

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