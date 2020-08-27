GSO İhracat Akademisine yoğun ilgi

Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) düzenlediği İhracat Akademisi Projesi’nin 4’üncü dönem eğitimleri yoğun ilgiyle başladı.

Eğitimlerin 12 firmaya göre planlandığı yeni döneme, 100’ün üzerinde bireysel ve 30’un üzerinde firma başvuruda bulundu. Projenin yoğun ilgi görmesi üzerine firma sayısı artırılarak eğitimler 2 grup halinde gerçekleştirilmeye başlandı.

Firmaların dış ticaret alanında rekabetçiliğinin artırılması, ürettikleri ürünlerin pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması amacıyla hayata geçirdiği İhracat Akademisi eğitimleri ile Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilen, en az yüksekokul mezunu kursiyerlerin firmalarla eşleştirilmesi, istihdam edilen personelin 2 ay boyunca teorik ve uygulamalı dış ticaret eğitimi ile danışmanlık almasının sağlanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında verilen eğitimlerle ayrıca, firmaların belirleyeceği hedef pazarlarda tespit edilen potansiyel alıcı listelerinin detaylı bilgileriyle firmalara sunulması sağlanacak ve eğitim sürecinde yer alan firmalarda Dış Ticaret İstihbarat Birimleri kurulacak.

İhracat Akademisi’nde bugüne kadar, 20182020 yıllarında gerçekleşen 3 eğitim döneminde toplamda 60 firma ve 78 kursiyerin katılımıyla, pazar araştırması, hedef pazar ve alıcıların tespiti, uluslararası satış teknikleri ve uluslararası pazarlama karması organizasyonu konularında teorik eğitimler tamamladı.

Teorik eğitimlerin ardından firma temsilcisi kursiyerler, edinmiş oldukları bilgiler doğrultusunda alıcı firmalarla görüşerek firmaları adına satış gerçekleştirdiler.

Bu kapsamda iki aylık eğitim programının ilk haftasında başlangıç eğitimi GSO'da Covid19 salgınına karşı tüm tedbirler alınarak bilgisayarlı eğitim salonunda, diğer haftalarda ise online olarak sürdürülüyor.

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