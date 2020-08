Erdemoğlu ve Zorkirişci ailesinden eğitime katkı

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan 100. Yılda 100 hayırsever kampanyası kapsamında Erdemoğlu ailesi iki okul, Zorkirişci ailesi ise bir okul yapımı için protokol imzaladı.

Gaziantep Valiliğinde yapılan protokol ile eski Tedaş’ın olduğu alana Erdemoğlu ailesi 32 derslikli ilkokul ve 32 derslikle ortaokul, Zorkirişci ailesi ise 32 derslikli bir ilkokul yaptıracak.

Gaziantep başta olmak üzere Adıyaman, Besni, Van gibi Türkiye'nin birçok bölgesinde okullar yaptıran Erdemoğlu ailesi, Gaziantep Valiliğinin başlattığı kampanyaya da destek vererek iki okul yapımını üstlendi. Aynı kampanya çerçevesinde Zorkirişci ailesi de aynı bölgede bir ilkokul yapımı konusunda protokole imza attı. Erdemoğlu ailesinin yaptıracağı Merinos İbrahim Erdemoğlu Anadolu Lisesinin 32 derslikten oluşacağı, Merinos Niğar Erdemoğlu Ortaokulunun da 32 derslik olacağı ifade edildi. Zorkirişci ailesinin yaptıracağı Bedia Mehmet Zeki Zorkirişci ilköğretim okulu da 32 derslikten oluşacak. Lise ve ortaokul Protokolünü Gaziantep Valisi Davut Gül ile Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu imzaladı. İlkokul protokolü ise Mehmet Zorkirişci tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, hayırseverler tarafından aynı anda 96 derslikli üç okulun protokolünü yapmanın Gaziantep dışında çok az şehirde olduğunu ifade ederek, ” Kampanyamız çerçevesinde iki ailemizde üzerlerine düşen neyse yapmak istediklerini belirttiler. Eski Tedaş’ın olduğu bölgede üç okula ihtiyacımız vardı. Bunlardan birisi Zeki Mensucat diğer ikisi de Erdemoğlu Holdinğ tarafından yapılacak. Kendilerine minnettarız. Okullar baştan sona kadar hayırseverlerimiz tarafından yapılacaktır. Üç okulumuz tamamlandığında, o bölgede şu an ikili eğitim yapan ve sınıf mevcudu fazla olan dört okulumuz tekli eğitime geçmiş olacaktır” dedi.

Protokol imza töreninde bir konuşma yapan Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı ve Erdemoğlu Holding Başkan yardımcısı Ali Erdemoğlu ise, “Erdemoğlu ailesi olarak önceliğimiz her zaman eğitim olmuştur. Kendi yaşadığımız şehre, doğup büyüdüğümüz yerlere ve Türkiye'nin ulaşabildiğimiz her bölgesine imkanlar elverdiği ölçüde bu tür hayır işleri yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Daha önceleri onlarca okul yaptık. Adıyaman Besni ilçesine tam donanımlı bir Fakülte yaptık ve önümüzdeki günlerde de yine Adıyaman'a bir okul yapmak üzere protokol imzalayacağız. Besni İlçesinde ise Fen Lisesi inşaatımız devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Zorkirişci ailesi adına bir açıklama yapan Fatih Zorkirişci, aile olarak birinci önceliklerinin eğitim olduğuna dikkat çekerek, “ Gaziantep Valiliğimiz tarafından başlatılan 100. Yılda 100 hayırsever kampanyasına aile olarak katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Yaptıracağımız ilkokulunun protokolünü imzaladık ve en kısa sürede yapımına başlayacağız. Okulun tüm ihtiyaçlarını baştan sona kadar yaparak okulumuzu tamamlayacağız. Çocuklarımızın eğitimine bir nebzede olsa katkımız olacağını düşünerek gururlanıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde Ülkemiz için elimizden gelen katkıyı sağlayamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

