Balkan ülkeleri seyahat bloggerları Mezopotamya'yı tanıtacak

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) koordinasyonunda, Balkan ülkeleri seyahat acenteleri ve bloggerlara yönelik “Mezopotamya” tanıtım turu düzenlendi.

Bölgenin tarihi, doğal, kültürel ve turistik değerlerini uluslararası platformlara taşıyan İpekyolu Kalkınma Ajansı, bölgenin turizm ekosistemini güçlendirecek faaliyetlerini sürdürüyor. İpekyolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Bölge Kalkınma Ajansları işbirliğinde Balkan ülkeleri seyahat acenteleri ve bloggerlardan oluşan heyet, dört gün sürecek tanıtım turu kapsamında Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa turizm destinasyonları, kültür, inanç, doğa, spor, gibi farklı turizm çeşitlerine yönelik ziyaretler gerçekleştirecek.

Tanıtım turuna Gaziantep’ten başlayan heyet, ilk olarak İpekyolu Kalkınma Ajansı’nı ziyaret etti. İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, bölge turizmi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın turizme yönelik yaptığı faaliyetler hakkında gruba bilgi verdi. Heyet ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilk gün olmasına rağmen bölgeye hayran kaldıklarını, bundan sonraki süreçte sık sık bölgeyi ziyaret edeceklerini söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.