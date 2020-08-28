Tanker alev aldı faciadan dönüldü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde hareket halinde olan bir tanker alev aldı. Çevredekilerin müdahalesi ile söndürülen tankerin dolu olması korkuttu.

Olay, Gaziantep’in Nizip İlçesi Sanayisi sitesinde yaşandı. Bir yağ fabrikasına ait olan 27 ADH 074 plakalı yağ tankeri hareket halindeyken alev aldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile söndürülmeye çalışılan yağ tankerinin dolu olması korkuttu. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından tanker söndürüldü. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.