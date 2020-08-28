SANKO Park’ta 30 Ağustos Bayramı coşkusu

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SANKO Park Alışveriş Merkezinde ziyaretçilere 30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yılına özel Atatürk’ün portresi ve imzası bulunan tişört hediye edilecek.

Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in Başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde, SANKO Park Alışveriş Merkezi ziyaretçilerini unutmadı.

30 Ağustos Pazar günü SANKO Park’a gelen ziyaretçiler, Zafer Bayramının 98’inci yılına özel Atatürk portreli ve imzalı tişört alabilecek.

Stoklarla sınırlı olan tişörtler, SANKO Park danışma bankosundan temin edebilecek.

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