Aycan Yanaç, Gaziantep ALG Spor'da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aycan Yanaç, Gaziantep ALG Spor'da

İHA

Aycan Yanaç, Gaziantep ALG Spor'da

TFF Kadınlar 1.Lig takımlarından Gaziantep ALG Spor, Survivor yarışmasıyla tanınan profesyonel futbolcu Aycan Yanaç'ı kadrosuna kattı.
20192020 TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayan ve bu sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Gaziantep ALG Spor, flaş bir transfere imza attı. Gaziantep ekibi, özellikle Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan milli futbolcu Aycan Yanaç'ı kadrosuna kattı. Sabah saatlerinde Gaziantep'e gelen Aycan Yanaç, kulüple bir dizi görüşme gerçekleştirdikten sonra kendisini bir yıllığına Gaziantep ALG Spor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

"Böyle büyük bir takıma imza attığım için çok mutluyum ve gururluyum"
Yeni takımı ALG Spor ile sözleşme imzaladıktan sonra açıklamalarda bulunan ve çok mutlu olduğunu dile getiren Aycan Yanaç, "Böyle büyük bir takıma imza attığım için çok mutluyum ve gururluyum. İnşallah benim için de, takım için de hayırlı olur. Çok heyecanlıyım. Uzun bir aradan sonra futbola geri döndüm. O kadar heyecanlıyım ki bir an önce sahaya girip oynamak istiyorum. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceğiz. İnşallah orada da başarılı olmak istiyoruz. İnşallah takım içinde kendim için de güzel bir birliktelik olur. Sakatlıksız, kazasız güzel bir sezon geçirmeyi diliyorum. Ayrıca taraftarlara da bir mesajım var. Bende artık ALG Spor ailesinin üyesiyim. Bize her zaman destek olsunlar. Maçlara, tribünlere, stadımıza gelsinler, bizi yalnız bırakmasınlar" dedi.

"Aycan'ın futbol oynaması için en uygun takımız"
ALG Spor Başkanı Ali Gözcü ise Aycan Yanaç transferi ile çok daha güçlü bir takım olduklarını vurgulayarak, "Aycan Yanaç futbol oynamak istiyordu. Biz de onun gibi bir oyuncu transfer etmek istiyorduk. Aycan için, yani Aycan'ın futbol oynaması için de takımımız en uygun takımdı. Çünkü geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamladık. Bu sene de Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz ve biz Gaziantep olarak, ALG Spor olarak kadın futboluna çok önem veriyoruz. O yüzden çok zor olmadı bu transfer. Biz de Aycan'ı çok istiyorduk, o da bizi çok istiyordu. Sonuçta bu transfer oldu. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GTB Ağustos ayı olağan meclis toplantısı
YEREL HABERLER GTB Ağustos ayı olağan meclis toplantısı
SANKO Üniversitesi Hastanesinde saç ekimi Fue + Perkutan ımplanter pen tekniği ile saç ekimi yapılıyor
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesinde saç ekimi Fue + ...
Tarlada maganda kurşunu Tarlada sulama yaparken maganda kurşunu ile vuruldu
YEREL HABERLER Tarlada maganda kurşunu Tarlada sulama yaparken ...
SANKO Park’ta 30 Ağustos Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER SANKO Park’ta 30 Ağustos Bayramı coşkusu
SANKO Okulları TSE Covıd-19 “Okulum Temiz Belgesi” alan ilk özel okul oldu
YEREL HABERLER SANKO Okulları TSE Covıd-19 “Okulum Temiz Belgesi” ...
TDP ekipleri vatandaşları motosiklet hırsızlarına karşı uyardı
YEREL HABERLER TDP ekipleri vatandaşları motosiklet hırsızlarına ...
Talat Özkarslı Ayak Tenisi Turnuvasının kuraları çekildi
YEREL HABERLER Talat Özkarslı Ayak Tenisi Turnuvasının kuraları ...
Gaziantep protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Gaziantep protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı ...
Tanker alev aldı faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Tanker alev aldı faciadan dönüldü
Büyükşehir belediyesi’nin öğrencilere yönelik hijyen dersi sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir belediyesi’nin öğrencilere yönelik hijyen ...
Gaziantep’te tır şoförü dehşeti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te tır şoförü dehşeti: 3 yaralı
Tarlada çalışırken maganda kurşunuyla başından yaralandı
YEREL HABERLER Tarlada çalışırken maganda kurşunuyla başından ...
Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı Altın ve döviz yastık altından çıkıp çelik kasaya giriyor
YEREL HABERLER Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına ...
Gaziantep Emniyeti'nden 145 şüpheliye işlem
YEREL HABERLER Gaziantep Emniyeti'nden 145 şüpheliye işlem
Nizip'te 4 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Nizip'te 4 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
Eşinin çocuklarının gözü önünde dövdüğü Fatma, koruma altına alındı
YEREL HABERLER Eşinin çocuklarının gözü önünde dövdüğü Fatma, koruma ...
GTO’da plazma bağışı çağrısı
YEREL HABERLER GTO’da plazma bağışı çağrısı
Balkondaki çocuk adamın üzerine böyle düştü Olayın ardından çocuk ve üzerine düştüğü adam hafif şekilde yaralanırken, ikili akşam saatlerinde tekrar bir araya geldi
YEREL HABERLER Balkondaki çocuk adamın üzerine böyle düştü Olayın ...
SANKO Okulları’nın YKS başarısı Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı: “Pandemi dönemine rağmen öğrencilerimiz Türkiye’nin prestijli üniversitelerine yerleşti”
YEREL HABERLER SANKO Okulları’nın YKS başarısı Genel Müdür Fırat ...
Balkan ülkeleri seyahat bloggerları Mezopotamya'yı tanıtacak
YEREL HABERLER Balkan ülkeleri seyahat bloggerları Mezopotamya'yı ...
Erdemoğlu ve Zorkirişci ailesinden eğitime katkı
YEREL HABERLER Erdemoğlu ve Zorkirişci ailesinden eğitime katkı
GSO İhracat Akademisine yoğun ilgi
YEREL HABERLER GSO İhracat Akademisine yoğun ilgi
Hayvanat Bahçesi ikinci kapı projesine 15 bin lira ödül
YEREL HABERLER Hayvanat Bahçesi ikinci kapı projesine 15 bin lira ...
Doğalgaz müjdesini tahmin eden 40 kişiye bisiklet
YEREL HABERLER Doğalgaz müjdesini tahmin eden 40 kişiye bisiklet

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X