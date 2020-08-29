Araban Kaymakamlığı yetim ve öksüzlerin yüzünü güldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araban Kaymakamlığı yetim ve öksüzlerin yüzünü güldürdü

İHA

Araban Kaymakamlığı 14 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye etti.

Araban Kaymakamlığı yetim ve öksüzlerin yüzünü güldürdü

Araban Kaymakamlığı 14 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye etti.
Araban Kaymakamlığı, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan “Bizim İçin Değerlisiniz’’ projesi kapsamında yetim ve öksüz çocuklara yönelik çalışmalara devam ediyor. Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 14 yetim ve öksüz çocuğa Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu tarafından çocuk odası takımı kurulup, bilgisayar hediye edildi.
Projenin genel tanıtımını yapan Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, “Bu projenin amacı toplumsal değerler çerçevesinde dezavantajlı grupları güçlendiren sosyal hizmetler sunmaktır. Toplumda yetersiz yaşam koşulları içinde yaşayan demografik değişkenlere bağlı olarak, farklı nicelik ve nitelik gösteren fizyolojik, psikolojik, sosyal, sağlık, ekonomik, siyasal ve kültürel açılardan çağdaş yaşam kurallarına ulaşmak için hizmete gereksinim duyan sosyal gruplara gerekli sosyal yardımı sağlamaktır. Daha önce ‘Bizim İçin Değerlisiniz’ projesinin birinci ayağında 42 engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye dağıtımı yapılmıştı. Projenin ikinci ayağında ise Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden SosyoEkonomik Destek Hizmetinden yararlanan 16 dezavantajlı ailelerimizin yetim ve öksüz olan çocuklara çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye edildi. Daha sonra projenin üçüncü ayağında 30 bedensel engelli vatandaşımız için 30 adet hastane yatağı hediye edildi. Daha sonra proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde yaşayan yetim ve öksüz çocuk için çocuk odası ve bilgisayar hediye etmeye başladık. ‘’Bizim İçin Değerlisiniz’’ Projesi kapsamında etkinliklerimiz hız kesmeden devam etmektedir” dedi.
14 yetim ve öksüz çocuğa da proje kapsamında hediyeler verdiklerini ifade eden Mutlu, “Toplamda 40 çocuk odası ve bilgisayar hediye edilmiş olup, proje kapsamında Araban ilçesinde bütün yetim ve öksüz çocuklarımızı çocuk odası ve bilgisayar sahip edene kadar bu projeye devam edeceğiz. Ayrıca bu çocuk odalarına kaymakamlığımız koordinesini yürüttüğü ‘Bir Ev Bir Hayat’ projesi kapsamında laminat parke, boyama, asma tavan, avize gibi birçok tadilat da bu proje kapsamasında yapıldı. Yetim ve öksüz çocuklarımız için kurulan çocuk odalarının süslemeleri ‘İyilik Ve Merhamet Kulübü’ bünyesinde daha önce temin edilen çeşitli oyuncaklar ve kitap seti hediye edildi. 3’üncü proje hedef kitlesi dezavantajlı gruplar olarak da adlandırılan özel olarak korunması gereken gruplar arasında çocuklar, kadınlar, tek ebeveynli aileler ve yoksullar bu proje içerisinde gözetilerek desteklenmektedir’’ diye konuştu.
Yetim ve öksüz çocukların odalarının açılışlarına Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’ya Kaymakam Mutlu’nun eşi Nesrin Mutlu, Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban ilçesi Cumhuriyet Savcısı Selin Ayaz Uçar, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi İbrahim Çobanoğlu, Araban ilçesi SHM Müdürü Murat Tilki ve Araban ilçesi SYDV Müdürü Orhan Behcet eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaycılık yaparak üniversiteye hazırlandı Coğrafya bölümünü kazandı
YEREL HABERLER Çaycılık yaparak üniversiteye hazırlandı Coğrafya ...
Yol ortasında pompalı saldırı kamerada
YEREL HABERLER Yol ortasında pompalı saldırı kamerada
Dernek lokalindeki çatışmada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Dernek lokalindeki çatışmada 6 kişi yaralandı
Gaziantep'te dernek lokalinde silahlı kavga: 7 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te dernek lokalinde silahlı kavga: 7 yaralı
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Palet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı Yangına 30 araç ve 65 personelle müdahale edildi Yangın sonrası fabrika kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Palet fabrikasındaki yangın kontrol altına ...
Gaziantep´te palet fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Gaziantep´te palet fabrikasında yangın
İdlib´de sivillerden tutuklular için eylem
YEREL HABERLER İdlib´de sivillerden tutuklular için eylem
Gaziantep’te palet fabrikasında yangın Yangına 10 itfaiye aracı müdahale ediyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te palet fabrikasında yangın Yangına 10 ...
Aycan Yanaç, Gaziantep ALG Spor'da
YEREL HABERLER Aycan Yanaç, Gaziantep ALG Spor'da
GTB Ağustos ayı olağan meclis toplantısı
YEREL HABERLER GTB Ağustos ayı olağan meclis toplantısı
SANKO Üniversitesi Hastanesinde saç ekimi Fue + Perkutan ımplanter pen tekniği ile saç ekimi yapılıyor
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesinde saç ekimi Fue + ...
Tarlada maganda kurşunu Tarlada sulama yaparken maganda kurşunu ile vuruldu
YEREL HABERLER Tarlada maganda kurşunu Tarlada sulama yaparken ...
SANKO Park’ta 30 Ağustos Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER SANKO Park’ta 30 Ağustos Bayramı coşkusu
SANKO Okulları TSE Covıd-19 “Okulum Temiz Belgesi” alan ilk özel okul oldu
YEREL HABERLER SANKO Okulları TSE Covıd-19 “Okulum Temiz Belgesi” ...
TDP ekipleri vatandaşları motosiklet hırsızlarına karşı uyardı
YEREL HABERLER TDP ekipleri vatandaşları motosiklet hırsızlarına ...
Talat Özkarslı Ayak Tenisi Turnuvasının kuraları çekildi
YEREL HABERLER Talat Özkarslı Ayak Tenisi Turnuvasının kuraları ...
Gaziantep protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Gaziantep protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı ...
Tanker alev aldı faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Tanker alev aldı faciadan dönüldü
Büyükşehir belediyesi’nin öğrencilere yönelik hijyen dersi sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir belediyesi’nin öğrencilere yönelik hijyen ...
Gaziantep’te tır şoförü dehşeti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te tır şoförü dehşeti: 3 yaralı
Tarlada çalışırken maganda kurşunuyla başından yaralandı
YEREL HABERLER Tarlada çalışırken maganda kurşunuyla başından ...
Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı Altın ve döviz yastık altından çıkıp çelik kasaya giriyor
YEREL HABERLER Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X