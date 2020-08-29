Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilin takla atması sonucu sürücü Bülent G. (46), yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Nurdağıİslahiye yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. İslahiye yönünde giden Bülent G. yönetimindeki 31 Y 4897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp, takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ihbarla gelen sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-08-29 12:25:44
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