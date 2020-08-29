Gaziantep’te pompalı dehşeti "Eşime baktın" dedi, defalarca ateş etti

Gaziantep’te bir şahıs eşine baktığını iddia ettiği kişiye aracın içinde defalarca pompalı tüfekle ateş etti.

Olay, Gaziantep’in Ocaklar Mahallesi'ndeki bir caddede meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, eşine baktığı gerekçesiyle başka bir kişiyi otomobilinin içerisinde pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tuttu. Şahsın ölmesini bekleyen pompalı zanlı, vurduğu kişinin öldüğünü zannederek olay yerinden arabasına binerek kaçtı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişiye olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Tüm o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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