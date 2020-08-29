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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir'in asfalt çalışması sürüyor

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şahinbey ilçesine bağlı Kazıklı ve Yığmatepe kırsal mahalleleri arasında kullanıma uygun olmayan 8 kilometre uzunluğunda yola asfalt döktü.

Büyükşehir'in asfalt çalışması sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şahinbey ilçesine bağlı Kazıklı ve Yığmatepe kırsal mahalleleri arasında kullanıma uygun olmayan 8 kilometre uzunluğunda yola asfalt döktü.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca ulaşımın daha güvenli ve rahat bir şekilde sağlanması amacıyla yürütülen asfalt çalışmaları, yoğun mesaiye devam ediliyor. Bu kapsamda Kazıklı ve Yığmatepe kırsal mahalleleri arasında bulunan 8 kilometre uzunluğunda 7 metre genişliğinde olan yola, 7 bin ton asfalt dökülerek yol yenilendi.
Yeni tip Korona virüs (Kovid19) döneminde hızlandırdığı yol yapım faaliyetlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ederken kırsal mahalleleri unutmuyor. Böylelikle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in her fırsatta dile getirdiği "vatandaş memnuniyeti" anlayışı gün geçtikçe güçlendiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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