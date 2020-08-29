Dernek lokalindeki silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden 1'i öldü 



Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, bir derneğin lokalinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden durumu ağır olan Abdulkadir Altun (36), hayatını kaybetti. 6 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay, dün gece saatlerinde, İbni Sina Mahallesi'nde meydana geldi. Dernek lokalinde oturan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralananlardan durumu ağır olan galerici Hüseyin Altun kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilen Altun'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yaralı 6 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-08-29 15:18:02



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