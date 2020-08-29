Gaziantep'te 15 ton küflenmiş biber imha edildi



Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, yapılan denetimlerde 15 ton küflenmiş tohum ve küflenmiş biber ele geçirildi. Zabıta ekipleri biberleri yakarak imha ederken, 3 işletmeye 8 bin 343 TL para cezası kesildi.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, İl ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri, zabıta ekiplerinin de katılımı ile denetim gerçekleştirdi. Her iki ilçede yapılan denetimlerde tüketime uygun olmayan çuvallar içinde küflenmiş tohum ve küflenmiş biber ele geçirildi. Ekipler yaklaşık 15 ton aflatoksin içeren biberi iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek ilçe dışındaki katı atık tesislerine götürdü. Biberler burada zabıta kontrolünde yakılarak imha edildi. Ayrıca her iki ilçede 3 işletmeye 8 bin 343 TL para cezası kesildi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-08-29 18:03:34



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