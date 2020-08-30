Gaziantep´te susam fabrikasında yangın

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, susam fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Yangında depoda bulunan gıda ürünleri zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde 3´üncü Organize Bölgesinde bulunan susam fabrikasının depo bölümünde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılırken, alevler nedeniyle depoda bulunan gıda ürünlerinin zarar gördüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Mustafa KANLI

2020-08-29 23:24:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.