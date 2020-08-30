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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ben fıstık 28 liradan tezgahlarda

İHA

Gaziantep'te, 'Kırmızı Ben' olarak bilinen Antep fıstığı tezgahlardaki yerini aldı. 28 liradan satışa sunulan ben fıstık, hem üretici hem tüccar hem de tüketicinin yüzünü güldürdü.

Ben fıstık 28 liradan tezgahlarda

Gaziantep'te, ‘Kırmızı Ben’ olarak bilinen Antep fıstığı tezgahlardaki yerini aldı. 28 liradan satışa sunulan ben fıstık, hem üretici hem tüccar hem de tüketicinin yüzünü güldürdü.
Geçen yıldan itibaren yüksek fiyatlarda seyreden Antep fıstığının kilosu bu yıl 28 liradan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülürken, rekoltenin yüksek olmasının fiyatları daha da etkilemesi bekleniyor.
Hem üretici hem de satıcı olan Mehmet Deniz, “Fiyatlarımız ilk çıktığında tezgahlarımızda 4045 lira arasındaydı şu an ürünün biraz daha fıstık haline bol gelmesinden dolayı fiyatlarımız 252830 lira arasında seyrediyor” dedi.
“Allah'a hamd olsun ki rekoltemiz bu sene yüksek” diyen Deniz, yeni mahsul fıstıkların tezgaha çıkmaya başladığını söyledi.
Kabak çekirdeğinin bile 40 lira bandında satılırken, fıstığın 28 lira olmasının fiyat açısından önemli olduğunu kaydeden Deniz, “Fiyatlarımız şu an iyidir. Çünkü bir kabak çekirdeğini baz alacak olursak, kabak çekirdeği 404550 lira bandında satılırken, bugün yeşil altın dediğimiz Antep fıstığı 252830 bandında gidiyor. Şuan fiyatlar açıkçası iyidir bunun altına düşmesi de hayra alamet olmaz” ifadelerini kullandı.
Kavrulmuş fıstığın da geçen yıla oranla fiyatının gerilediğini kaydeden Deniz, “Yeni mahsul kavrulmuş fıstıklarda yavaş yavaş tezgahlardaki yerlerini almaya başladı. Geçen seneye nazaran yüzde 20 yüzde, yüzde 25 onlarda da gevşeme söz konusu. Mesela örnek verecek olursak geçen sene 100 liraya 110 liraya satılan en iyi fıstıklar şu an 9095100 bandında” şeklinde konuştu.
Üretici, tüketici ve tezgahların fıstıktan memnun olduğunu ifade eden Deniz, “Üreticiyi malın bereketli olması ilgilendiren bir nokta ki bu sene memnunlar. Tüketici malın uygun olmasının da ilgilenir, O da memnun bizde tezgahtar olarak çok satmamız ilgilendirir. Elhamdülillah biz de bu sene memnunuz. Koronanın boy gösterdiği bu dönemlerde bu şekilde güzel sonuçlar almamız bizi memnun ediyor açıkçası” dedi.

"Türkiye’ye 3 yıl yetecek ürün var"
“Geçen sene yaş fıstığı biz 35 liraya bu zamanlarda satarken şu an 28 liraya satıyoruz” diyen Deniz, “Bu malın ürünün rekoltesinin bol olduğundan kaynaklanan bir şey. Eğer o şalvarlı diye tabir ettiğimiz karaborsacılar işin içine girmezse Gaziantep'e dahi Türkiye yetecek 23 yıllık ürünümüz var, rekoltemiz yüksek” diye konuştu.

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