Önce kameralara yakalandı sonra polise

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Gaziantep’te 2 evden hırsızlık yapan şüpheli, önce kameraya sonra polise yakalandı. Şüpheli yasal işlemlerinin ardından tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şahinbey İlçesi Şahintepe Mahallesindeki 2 hırsızlık olayı ile ilgili yaptıkları çalışmada, güvenlik kameralarına yakalanan hırsızı yakaladı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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