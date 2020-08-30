Sınır kapısında 3 bin 700 hap geçirildi

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Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye’den Türkiye’ye giren bir araçta yapılan aramada, 3 bin 700 adet captagon hap ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren bir aracı durdurdu. Aracın gizli bölmelerinde yapılan aramada 3 bin 700 adet 624 gram captagon ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.

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