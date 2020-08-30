Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

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30 Ağustos Zafer Bayramının 98'İnci yıl dönümü Gaziantep’te düzenlenen törenle kutlandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla gerçekleşen tören, protokolün 15 Temmuz demokrasi Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Milletvekilleri, Askeri erkan ve kurum ve daire başkanları katıldı.

Çelenk sunumunun ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından tören sona erdi.

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