30 Ağustos'ta şehitler unutulmadı

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Yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılında sadece çelenk sunma töreni ve şehitlik ziyareti gerçekleşti.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümü dolaysıyla Demokrasi meydanında düzenlene çelenk sunma programının ardından kent protokolü Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ve Şehitkamil belediye başkanları ile Milletvekili Derya Bakbak ve askeri erkan katıldı.

Okunan Kur’anı Kerim’in ardından yapılan dua sonrası kent protokolü şehit ailelerine baş sağlığı dileyerek mezarlara karanfil bıraktılar. Şehitlik ziyareti sonrası program sona erdi.

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