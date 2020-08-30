Gaziantep'teki arazi kavgasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

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Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Sabah saatlerinde Şahinbey ilçesi Kazıklı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, 40 yaşındaki Ergün K. olay yerinde hayatını kaybetmiş, Kazım G. ise ağır yaralanmıştı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Kazım G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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