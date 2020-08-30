Nurdağı'nda otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Nurdağı-Osmaniye Karayolu´nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen Yahya K. yönetimindeki 31 DC 656 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Yahya K. yaralandı. Yaralı, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2020-08-30 18:58:34
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