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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Kolej Vakfı 57’nci yıla merhaba dedi

İHA

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları kuruluşunun 57'nci yılında 20202021 eğitim öğretim yılına merhaba dedi. Yeni eğitim öğretim yılının start aldığı Türkiye genelinde olduğu gibi GKV Özel Okullarında da saat 09.00'da düzenlenen törenle İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin evlerinden eşlik ettiği törenin ardından yeni eğitim öğretim yılı başladı.

Gaziantep Kolej Vakfı 57’nci yıla merhaba dedi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları kuruluşunun 57’nci yılında 20202021 eğitim öğretim yılına merhaba dedi. Yeni eğitim öğretim yılının start aldığı Türkiye genelinde olduğu gibi GKV Özel Okullarında da saat 09.00’da düzenlenen törenle İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin evlerinden eşlik ettiği törenin ardından yeni eğitim öğretim yılı başladı.
20202021 eğitim öğretim dönemi Türkiye genelinde bütün okullarda idareci ve öğretmenlerin İstiklal Marşı töreni düzenleyerek katılımıyla başladı. Öğrencilerin evlerinden eşlik ettiği törenin ardından yeni eğitim öğretim yılı başladı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törene GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, okul müdürleri, öğretmenler ve oryantasyon eğitimine katılan öğrenciler katıldı. Sosyal mesafenin korunduğu törende öğrencilerin okula girişleri COVİD 19 tedbirleri kapsamında kontrollü gerçekleştirildi.
“Sıkıntılar Karşısında Birlikte Hareket Etmek Zorundayız”
20202021 eğitim öğretim yılının diğer dönemlerden farklı geçeceğini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, pandemi sürecinde alınması gereken bütün önlemleri üst düzeyde aldıklarını, Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaları doğrultusunda yeni eğitim öğretim yılına başlandığını ifade ederek, “20202021 eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize ve yarınları yaşayacak ve yaşatacak olan çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kurum olarak gerekli hazırlıklarımızı yaz boyunca yaptık. Öğretmenlerimize, idarecilerimize ve çalışanlarımıza bu süreçte COVİD19 tedbirlerini anlatarak aldığımız önlemlerin uygulanma şekillerini anlattık. Hijyen bir ortam sağlamak için elimizden gelenleri yaptık. Gerek idareci ve öğretmenlerimizin gerekse öğrencilerimizin okula giriş anlarından itibaren COVİD 19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle korunması ve denetlenmesini sağlıyoruz. Halen 8’inci sınıf ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz kontrollü ve seyreltilmiş sınıflarda sınav hazırlık kurslarını sürdürüyor. Gelişmelere göre her türlü planlamamızı yaptık. Anaokulu, ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz içinde oryantasyon eğitimi uyguluyoruz. Elbette gönül ister ki sağlıklı bir şekilde yüz yüze eğitime geçelim. Bunu başarabilmek için toplumun bütün kesimlerinin ortak hareket etmesi, alınan önlemlere uyması çok önemli. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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