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Şüpheli otomobilde 2 ruhsatsız tabanca bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı

DHA

Şüpheli otomobilde 2 ruhsatsız tabanca bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı


Kadir ÇELİK/NURDAĞI(Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 2 tabanca ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Nurdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Nurdağı-Kahramanmaraş Karayolu'nun 4´üncü kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine M.K. yönetimindeki 46 AV 846 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancalara el koyan polis, otomobil sürücüsü M.K. ile beraberinde bulunan C.K. ve A.K.´yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2020-09-01 12:47:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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