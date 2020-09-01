Tarlada çalışırken başına mermi isabet eden çiftçi, hayatını kaybetti

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Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te tarlasını suladığı sırada aniden yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede başına mermi isabet ettiği ortaya çıkan Metin Aslan (65), 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 22 Ağustos günü, Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Metin Aslan, eşi Elmas Aslan ile birlikte tarlada çalıştığı sırada, yere yığıldı. Eşinin ihbarı üzerine tarlaya gelen sağlık ekipleri, Metin Aslan´ı ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste yapılan müdahalede, Aslan'ın başına mermi isabet ettiği belirlendi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aslan, bu sabah hayatını kaybetti. Metin Aslan'ın

cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis, mermiyi ateşleyen şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmasını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-09-01 17:36:17



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