Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, bir önceki ayda en fazla ihracat gerçekleştiren 5. il olan, ağustos ayında da bu yerini koruyan Gaziantep’in yükselişinin devam ettiğini belirtti.

Gaziantep, açıklanan ağustos ayı ihracat verilerine göre 605 milyon 430 bin dolar ihracat gerçekleştirerek bir önceki yıla göre yüzde 9,4 artış gerçekleştirdi. Pandemi sürecinin de etkisiyle azalan dönemlik ihracat rakamlarında makas neredeyse kapandı.

Dönemsel olarak bakıldığında ilk 7 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2’lik ihracat düşüşünün 8 aylık dönemde yüzde 1’e gerilediğini belirten Başkan Yıldırım, yılsonuna kadar bu makasın tamamen kapanıp yeni bir ihracat rekoru kırılacağına gönülden inandıklarını ifade etti.

“Gaziantep’in yükselişi tüm Türkiye’nin yükselişi olsun”

Türkiye’nin 12 milyar 463 milyon dolarlık ağustos ayı ihracatıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 oranında bir gerileme gösterdiğini söyleyen Yıldırım, “Şehrimizin yüzde 9,4’lük yükselişine sevinirken, maalesef ülkemiz ihracatının gerilemesine de üzülüyoruz. Hayalimiz 81 kardeş ilimizin de Gaziantep’in ihracat verilerine ulaşması. Hep birlikte, her geçen ay daha yüksek ihracat daha düşük ithalat verilerine ulaşmamız” dedi.

Gaziantep’in ihracat pazarlarının gelişmesi, yeni pazarlar keşfedilmesi için pek çok hamle yaptıklarını söyleyen Tuncay Yıldırım, “Bilindiği üzere geçtiğimiz ay Balkan ülkelerine yönelik bir webinar serisi başlatmış, BosnaHersek, Sırbistan ve Romanya ticaret müşavirlerimizle bu pazarları ele almıştık. GTO olarak ihracatçılarımıza yeni kapı açma, yeni fırsatlar yaratma, yeni pazarlar keşfetme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sıradaki webinarımızda (2 Eylül Çarşamba) Bulgaristan pazarını ve sunduğu fırsatları üyelerimizle birlikte inceleyeceğiz. Ardından Afrika pazarına yönelik bir organizasyonumuz olacak. İhracat kenti şehrimizin ihracat kapasitesini daha üst seviyelere çıkartmak için yalnızca bu işle ilgilenen bir merkezimiz var. Dış Ticaret İstihbara Merkezi. Bu merkezin tek amacı üyelerimizin ihracat kapasitesini artırmak, nokta atışı, verimli pazarlar keşfetmek, Online olarak da hizmet veren merkezimizden tüm üyelerimiz yararlanabilir, ihracat hedeflerinde yeni bir perspektif oluşturabilir” diye konuştu.

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