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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey belediyesinden anaokullarına 345 bin kitap

İHA

Eğitime desteğini artırarak sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valiliği öncülüğünde 22 bin öğrenciye 342 bin adet okul öncesi kitap, hediye edilmesi için protokol imzaladı.

Şahinbey belediyesinden anaokullarına 345 bin kitap

Eğitime desteğini artırarak sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valiliği öncülüğünde 22 bin öğrenciye 342 bin adet okul öncesi kitap, hediye edilmesi için protokol imzaladı.
Bugüne kadar 6 milyon 800 bin adet kitap dağıtarak eğitime önemli destek sağlayan Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Şahinbey Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında okul öncesi eğitime destek projesi kapsamında 22 bin öğrenciye ve bin öğretmene set dağıtmak için protokol imzalandı.
Okul öncesi eğitim çok önemli
Gaziantep Valisi Davut Gül, okul öncesi eğitim önemine vurgu yaparak, “Şahinbey Belediyesi ile geçmiş yıllarda da tarım, hayvancılık ve eğitimle ilgili protokoller yaptık. Özellikle okullarımızın fiziki alt yapılarının iyileştirilmesi, çocuklarımızın Çanakkale’ye ve Umre’ye gönderilmesi, gençlere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması yönünde önemli çalışmalar yapıldı. Bunların tamamı kendi içerisinde çok kıymetli. Ancak okul öncesi eğitime verilen önem diğerlerinden bir adım daha önde. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin arttırılması için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.
“6 milyon 800 bin adet kitap dağıttık”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu okul öncesi eğitim için öğretmenlere ve öğrencilere set dağıtımı gerçekleştirileceğini belirterek, “Okul öncesi eğitim çok önemli Şahinbey’de bu alanda 22 bin öğrencimiz bulunuyor. Bu öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmeleri ile ilgili Milli Eğitim Müdürümüz ve öğretmenlerimizle yaptığımız istişareler sonrasında öğrencilerimize 22 bin adet set hazırladık. Ayrıca bunların nasıl uygulanacağı ile ilgili olarak da bin öğretmenimize ayrı bir set vereceğiz. Bu setlerimizin içerisinde 343 bin adet kitap bulunuyor. Bunların tamamını ücretsiz olarak Şahinbey’de okul öncesi eğitim görecek olan çocuklarımıza dağıtacağız. Amacımız çocuklarımızın çok daha iyi eğitim almalarını sağlamak. Daha önce imzaladığımız protokol çerçevesinde her ay kitap dağıtımımız devam ediyor ve şu ana kadar 6 milyon 800 bin adet kitap dağıttık. Bu tür çalışmalarımızı Gaziantep Valisi Davut Gül’ün önderliğinde devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.
“Eğitim alanında önemli yatırımlar yapılıyor”
Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediyesinin eğitime önemli yatırımlar yaptığına şahitlik ettiklerini belirterek, “Yaklaşık bir aydır Şahinbey İlçesinde görev yapıyorum. Geldiğimiz günden bugüne kadar özellikle eğitim alanında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun gayretli çalışmalarına şahitlik ediyoruz. Bu desteğinde 285 bin öğrencisi olan bir ilçede eğitim ve öğretime ayrı bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Metin Kılıçparlar, eğitime her zaman destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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