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Büyükşehir personellerinden immün plazma bağışı Türkiye’de kurumsal anlamda bir ilk Şahin: Virüs değil, iyilik yayılacak

İHA

Büyükşehir personellerinden immün plazma bağışı Türkiye’de kurumsal anlamda bir ilk Şahin: Virüs değil, iyilik yayılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip Korona virüs (Kovid19) salgınına yakalanıp gördükleri tedavi sayesinde iyileşen belediye personelleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla “Plazma Bağış Töreni” düzenlendi. Şahin, bağış yapacaklar “Gaziantep’in en fedakar insanları” tanımını yaparak, “Virüs değil, iyilik yayılacak” dedi.
Korona virüs’ün kısa süre içerisinde küresel bir enfeksiyona dönüşmesi nedeniyle salgın tehdidine karşı geliştirilen tedavi yöntemleri arasında hayati öneme sahip olan immün plazma bağışı için virüsü yenen 45 Büyükşehir Belediye personeli, Türkiye’de kurumsal anlamda bir ilke imza attı, kan bağışı yaptı. Protokolde yer alan Türk Kızılayı Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım, gerçekleştirilen bağış töreni için Başkan Fatma Şahin’e teşekkür plaketi verdi. Törende, iyileşen hastanın immün plazma tedavisi için 3 aylık bir sürede 8 kez kan bağışında bulunabileceğinin altı çizildi.
“Dünyaya örnek bir çalışma gerçekleştirdik”
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma şahin, düzenlenen bağış töreniyle Türkiye’ye ve dünyaya çok özel bir ses verdiklerini belirterek, “Dünya küresel bir sorunla karşı karşıya. 100 yıl önce İspanya böyle bir salgını görmüş ve 50 milyon insanın hayatına mal olmuş. Şimdi ise100 yıl sonra hayatımızı, yaşam alışkanlıklarımızı etkileyen bir virüsle karşı karşıyayız. Bütün önceliklerimiz değişti. Ama Türkiye salgın başlar başlamaz, bilim kurulunu oluşturarak erken önlemlerini birer birer aldı. Böylelikle pozitif ayrıştık. Bizim en önemli gücümüz, sosyal güvenlik kapsamında vatandaşa verdiğimiz ücretsiz sağlık hizmetidir. Ayrıca merkezi yönetimin yayınladığı genelgelerin yerel yönetimlerce iyi koordinasyonla hayata geçirilmesi de bizi salgında başarıya götüren bir diğer etmendir. Biz, büyükşehir olarak valimizin liderliğinde 2 milyon insanın canı bize emanet anlayışıyla gece gündüz demeden çalıştık. Bunların şahidi siz belediye personellerimizdir. Ramazan boyunca 200 bin haneye ulaşıldı. Dezenfektandan maske üretimine evlere kapı kapı dolaşarak dağıttık. Dünyaya örnek bir çalışma gerçekleştirdik. Dayanışmamız her yerde duyuldu. Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için çok mutluyum. Bizim insani değerlerimiz, bize bunu emrediyor. Kardeşlik hukuku böyle bir şeydir. Şu an hastanede salgından dolayı ağır bir tedavi süreci geçiren insanlar, bizim kardeşimiz, annemiz veya babamız olabilir. Bugün bu hassasiyete dayanarak buraya geldiniz. Gönüllüsünüz. Bu şehrin en fedakar kurumunun en fedakar insanlarısınız. Sizlerle gurur ve onur duyuyoruz. Virüs kazanmasın, iyilik kazansın, virüs yayılmayacak, iyilik yayılacak diyoruz” dedi.
Tedaviyi atlatan vatandaşlar, hastalarımıza umut oluyor
Türk Kızılayı Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım, Türkiye’de ilk defa kurumsal bazda yapılacak olan plazma bağışı için burada bulunduklarına dikkati çekerek, “Dünya pandemi nedeniyle bir tehdit altında. Salgında Türkiye diğer ülkelere nazaran az etkilendi. Ancak buna rağmen her insanın bizim için canı kıymetlidir. Biz her şeye rağmen tedbirler ölçeğinde vaka sayımızı sıfıra indirmek zorundayız. Bu doğrultuda da plazmamızda yer alan antikorlarımız virüs terörünü yok edecek bir nitelik taşıyor. Salgına karşı üstün gelen hücrelerimiz tedaviyi başarıyla atlattıktan sonra başka hastalarımıza da umut oluyor. Bu nedenle salgının ardından plazmasında antikor üreten vatandaşlarımızın bağış yapması önemlidir” ifadelerini kullandı.
Hastalığım halsizlikle başladı
Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında görev yapan Abdurrahman Çakır, Korona hastalığının halsizlikle başladığını dile getirerek, “Hastalığım halsizlikle başladı. Hastaneye müraacat edince testim pozitif çıktı. 1 aylık bir süreç sonrası tedavi oldum. Bağış kampanyası başlayınca destek vermek istedim, hastalık sürecinde insanlar senden uzak duruyor zor bir durum. Heyecanlıyım ilk defa böyle bir bağış yapacağım. Daha öncesinde Kızılay’a kan bağışı veriyordum ama bu farklı. Çağrılara çoğu insan katılmıyor. Çekincelerin yanı sıra yanlış bir algı var yakınlarım hasta olursa ona veririm diye. Halbuki yapacağımız bağışlar hayat kurtaracak. Bundan dolayı heyecanlı ve mutluyum” şeklinde konuştu.
Zor bir süreçti, bulaştırır mıyım diye çok korktum
İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığında görev yapan Kurtuluş Ünal, temasta olduğu arkadaşının testinin pozitif çıkması sonucunda test yaptırdığını ve pozitif olduğunu söyleyerek, “9 gün tedavi gördüm. Zor bir süreç birisine bulaştırır mıyım diye çok korktum. Bu günler birlik beraberliğin en üst seviyede olması gerekiyor. Bir insana yardımcı olabilmek için bu organizasyona düşünmeden geldim. Herkesin gelip hastalığı yenenlerin plazma bağışında bulunmasını diliyorum. Bağışınla bir hayat kurtarmak en güzel şey” dedi.
Bağışı herkese tavsiye ediyorum
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesinde Covid19 servisinde çalışan Nazlı Arslan, aşırı kusma rahatsızlığı nedeniyle test yaptırdığını söyleyerek, “Tedavi gördüm. Zor bir süreçti. Bağış yapmak istiyordum vakit bulamıyordum. İnsanlara bir umut hayat oluyorsun. Hastane ortamında görüyoruz herkese de tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
Programın sonunda immün plazma bağışı yapmak isteyen vatandaşların, Kızılay Kan Bağış hattı 168’i arayarak plazma bağışı hakkında bilgi alıp kan bağışını gerçekleştirebileceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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