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Terör örgütü PKK/YPG, Suriye´de çocukları kaçırmaya devam ediyor

DHA

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye´de çocukları kaçırmaya devam ediyor


Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA)TÜRKİYE´nin operasyonları ile her geçen gün kan kaybeden ve çökme aşamasına gelen terör örgütü PKK/YPG, Suriye´de işgal ettiği bölgelerdeki ailelerin çocuklarını kaçırıp, silahlandırarak, cephe hattına ölüme gönderiyor. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) bilgi veren bölgedeki aşiretler, terör örgütünün ayda ortalama 100 çocuğu kandırıp, kamplarda silahlandırdığını ifade ederek, bu durumun sona ermesi için dünyayı tepki vermeye davet etti.
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye iç savaşının başlamasının ardından ülkenin kuzeyindeki bölgeleri birbiri ardına işgal etti. Arap kökenlilerin yoğun olduğu bölgelerde de ana omurgasını oluşturarak, kendisini kamufle etmeye çalışan terör örgütü, Suriye Demokratik Güçleri isimli yapı ile işgalci anlayışını sürdürdü. Terör örgütü zaman içerisinde işgal ettiği yerleşim alanlarında kendi yandaşı olmayan ve bu durumu kabul etmeyerek, karşı çıkanlara baskı uygulamaya başladı. Para ve hapis cezası verilen PKK/YPG karşıtları, zaman içerisinde uygulanan baskıdan ve öldürülme korkusundan dolayı göç etmek zorunda kaldı. Teröristler, göçe zorladığı kişilerden boşalan alanlara ise yandaşı olan sivilleri getirerek, işgal ettiği bölgelerde asimilasyon uygulamış oldu.
OPERASYONLAR İLE ÖRGÜTÜN BELİ KIRILDI
Türk Silahlı Kuvvetleri, uyguladığı baskı ve zulüm ile Suriyeli sivillerin korkulu rüyası haline gelen ve sınır hattında güvenlik güçlerine saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK/YPG´ye, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları ile büyük güç kaybı yaşattı. TSK´nın düzenlediği sınır ötesi harekatlar ile Suriye-Türkiye sınırında oluşturmak istediği terör koridoru hayali sona eren ve bünyesindeki birçok teröristin etkisiz hale getirilmesi ile PKK/YPG´nin beli kırılmış oldu.
KARARLI OPERASYONLAR İLE KATILIMLAR YOK DENECEK DÜZEYE GELDİ
Suriye´nin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütünün yuvalandığı bir başka ülke olan Irak´a da sık sık operasyonlar düzenlendi. Birbiri ardına düzenlenen başarılı operasyonlar ile terör örgütünün Irak´taki hareket alanı da iyice daraltıldı ve kadrosundaki birçok terörist Suriye´de olduğu gibi etkisiz hale getirildi. Aynı süreçte Türkiye içerisinde de yapılan operasyonlar ile terör örgütünün sivil ayakları etkisiz hale getirildi. Bu süreçte Diyarbakır´da çocukları kaçırılan ailelerin başlattığı eylemler, her gün yapılan operasyonlarla kandırılarak, kaçırılan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ile terör örgütünün gerçek yüzü de ortaya çıkmış oldu. Yaşananların ardından Türkiye´den terör örgütüne katılım yok denecek rakamlara geriledi, aynı dönemde Suriye ve İran´dan da katılımların iyice azalması ile bu durum PKK/YPG´de büyük kaosa yol açtı.
TERÖR ÖRGÜTÜ; AİLELER İKNA OLMAYINCA, ÇOCUKLARI KAÇIRMAYA BAŞLADI
Deyrizor ve Haseke kentlerinde binlerce üyesi bulunan aşiretlerin önde gelen isimleri konuyla ilgili olarak DHA'ya açıklamalarda bulundu. İsimlerinin yazılması halinde terör örgütünün hedefi olma endişesi taşıyan aşiret reisleri, militan sayısı azalan terör örgütünün kendi içinde yaşanan çözülme ve taraftarlarının uzaklaşmaya başlaması üzerine kadrolarını genişletmek için çağrılar yaptığını söyledi. Terör örgütünün yaptığı çağrıların Türkiye´nin yanı sıra Suriye, İran ve yurt dışında da karşılık bulmadığını anlatan aşiret temsilcileri, iyice çıkmaza giren örgütün bunun üzerine Suriye topraklarında işgal ettiği yerleşim alanlarındaki her aileden en az bir kişinin bünyelerine dahil edilmesi kararı aldığına dikkat çekerek, "'Kabul etmeyenlerin cezalandırılacağı' açıklamasına rağmen örgütün bu baskısı da karşılık bulmadı ve kimse örgüte eleman desteği sağlamadı. Terör örgütü, bunun üzerine ikna edemediği ailelerin çocuklarını zorla kaçırmaya başladı. Örgüt, çocuklarının peşine düşenleri infaz ederken, kamplardan kaçmaya çalışan bazı çocukları da acımasızca öldürdü. Terör örgütünün hem çocuklar hem de ailelerine yönelik infaz stratejisi ile birçok kişi ölüm korkusu ile bu durumu çaresiz kabullenmek zorunda kaldı" dedi.
9 YAŞINDA ÇOCUKLAR BİLE ZORLA KAÇIRILIYOR
Terör örgütünün son 2 yıllık süreçte, kadrosundaki azalma ve yeni katılım olmaması nedeniyle kaybettiği gücü toplamak adına başlattığı 'çocuk savaşçı' uygulaması ile yüzlerce çocuğu ailelerinden koparıp, kamplarına götürdüğünü anlatan aşiret temsilcileri, "Kamplarda, teröristler tarafından silahlı eğitim verilen çocuklar, kampta bulundukları sürede, ailelerinin öldürülme korkusu ile kendilerine ezberletilen sözleri de terör örgütünün yayın organlarında tekrarlayarak, diğer çocuklara katılım çağrısı yaptı. Teröristlerin işgal ettiği Haseke, Deyrizor, Rakka, Ayn El Arap, Rasulayn ve Kamışlı gibi şehirlerde 9 yaşında çocuklar bile zorla kaçırıldı. Terör örgütünün çocuklarını veya kendilerini öldüreceği endişesiyle bu duruma ses çıkaramayan aileler, dünyanın, kendilerine yardımcı olmasını bekliyor" diye konuştu.
EKMEK TUTAMAYAN ELLERE SİLAH VERİLDİ
Suriye´nin Irak sınırındaki Deyrizor kentinde yaşayan aşiret ve kabileler ile siviller, son süreçte terör örgütünün baskısının dayanılmaz boyuta ulaştığını söyledi. Bölgede durumu kabul etmeyince ileri gelenlerine suikast yöntemine başvuran PKK/YPG´li teröristler ile çatışmaya girdiklerini ifade eden aşiret ve kabileler, kendi silahlı güçlerini oluşturarak PKK/YPG´nin Deyrizor´u terk etmesi için 1 ay süre verdiklerini kaydetti. Deyrizor´daki aşiret temsilcileri, terör örgütünün şehirlerde uyguladığı baskının dayanılmaz hale geldiğine de dikkat çekti. Teröristlerin halkı sindirmek adına gözaltı ve tutuklamalar yaptığını, düzenlediği baskınlarla evlerini soyup, ekinlerinin bulunduğu arazilerini ateşe verdiğini anlatan aşiret temsilcileri, buna rağmen direnenleri de suikast düzenleyerek infaz ettiğini dile getirdi. Terör örgütünün, aileleri, kendisine karşı oluşan tepkilerin ardından baskı altına almak, aynı zamanda kadrosunu kalabalıklaştırmak için bu kez çocuklara yöneldiğini anlatan aşiret temsilcileri, "Çoğunluğu Haseke bölgesinde olmak üzere terör örgütü, çocukları ailelerinden koparıyor. Birçoğunu çeşitli bahaneler ile kandırıp, daha sonra kamplara götürerek, eline silah veriyor. O kadar kötü davranıyorlar ki henüz 9 yaşında ailesinin fırına ekmek almaya göndermediği çocukların eline silah veriyor. Çocuklarının peşine düşen ağabey ve babalarını da çocuklarını veya kendilerini öldürmekle tehdit ederek sindiriyor. Bu gerçeği tüm dünya biliyor ve görüyor ama ses çıkarmıyor. Bir an önce ailelerinden koparılan ve ellerine verilen silahlarla cepheye gönderilen çocukların ölmemesi için dünyayı duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi.
AYDA ORTALAMA 100 ÇOCUK KAÇIRILIYOR
Suriyeli aşiret temsilcileri, terör örgütünün, tepkilere rağmen pervasızlığını sürdürdüğünü ifade etti. Teröristlerin keşif çalışması yaptığı bölgelerde tespit ettiği çocukları toplu halde ya da tek tek kaçırdığını anlatan aşiret üyeleri, "Ayda ortalama, Suriye içerisinde en az 100 çocuk, terör örgütü tarafından kaçırılarak PKK/YPG kamplarında zorla silahlandırılıyor" diye konuştu.
KAMPLARDAKİ ÇOCUKLAR DA KAÇIRILIYOR
Terör örgütünün şehirlerde yaptığı çocuk kaçırma uygulamasını Haseke´de bulunan Hol ve Roj kamplarında da sıklıkla uyguladığı öğrenildi. Teröristlerin sık sık Haseke kırsalındaki iki kampa giderek kız veya erkek ayırımı yapmadan küçük çocukları zorla alıkoyarak, kamplarda silahlı eğitime tabi tuttuğu öğrenildi. Bölgedeki aşiret temsilcileri, teröristlerin kamptan kaçmaya çalışanları da yaşıtlarının gözü önünde infaz ederek aynı kaderi kendilerinin ve ailelerinin yaşayabileceği tehdidi ile çocukların kaçışına engel olmaya çalıştığını anlattı. Aşiret üyeleri, terör örgütü PKK/YPG´nin yaşam şartları çok kötü olan kamptaki bazı çocukları da kendilerine katılmaları durumunda, ailelerinin şartlarının iyileştirileceği sözü vererek kandırdığı gerçeğinin de herkes tarafından bilindiğini vurguladı.
ABD VE BM RAPORLARINA DA YANSIDI
Öte yandan terör örgütünün zorla alıkoyarak savaşmaya zorladığı çocuklar Birleşmiş Milletler ve ABD tarafından hazırlanan raporlara da yansıdı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından haziran ayında yayımlanan insan kaçakçılığı raporunda; terör örgütü PKK/YPG´nin 12 yaşındaki çocukları zorla silah altına aldığına dikkat çekildi.
BM´nin İnsan Hakları Konseyi'nin bu yıl başında hazırladığı raporda da terör örgütünün çocukları zorla savaştırdığına vurgu yapılmıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT,Ömer ŞULUL
2020-09-02 17:47:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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