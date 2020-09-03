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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beton mikser devrildi, sürücü yaralandı

DHA

Beton mikser devrildi, sürücü yaralandı


Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada şoför Nail D. (47), yaralandı.
Kaza, Kazıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Nail D., yönetimindeki 27 AFR 178 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şoförü ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi´ne götürdü. Yolu ulaşıma kapatan beton mikseri ise olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı.
Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-09-03 12:41:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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