Önce kameralara sonra polise yakalandı

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Gaziantep’te evlerin pencerelerinden girerek hırsızlık yapan şüpheli, önce güvenlik kameralarına sonra polislere yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen 2 evden ve 1 kurumdan hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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