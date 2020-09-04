Kavurucu sıcaklarda, mağarada serinliyorlar



Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar ise serinlemek için kafe olarak kullanılan mağarayı tercih ediyor.

Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Güneydoğu Anadolu bölgesini de etkisi altına aldı. Uzun yılların ortalamasının bu tarihte 30 derece olduğu Gaziantep'te, gölgede sıcaklık öğle saatlerinde 38 derece olarak ölçüldü. Güneşin etkisiyle ısınan termometreler ise 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşların kimi parklarda serinlerken kimisi ise çözümü Şekeroğlu Mahallesi'ndeki Kaleoğlu Mağarasını tercih etti. Dışarıdaki sıcak havaya rağmen, 15-20 derecelik ısısıyla Tarihi Yeni Han'daki yaklaşık 500 yıllık mağara, aralarında şehir dışından gelenlerin de bulunduğu vatandaşların ilgisini çekiyor.

'İNSANLAR ÜŞÜDÜĞÜ ZAMAN ISITICI ÇALIŞTIRIYORUZ'

Vatandaşların serinlemek için mağarayı tercih ettiklerini ifade eden kafe işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, "Dışarıda hava sıcaklığı çok yüksek olmasına rağmen, mağarada sıcaklık 15 derece. Burada herhangi bir klima çalıştırmıyoruz. Sadece insanlar üşüdüğü zaman ısıtıcı çalıştırıyoruz. Bu sıcak günlerde insanlar serinlemek için buraya geliyor. Burada güzel vakit geçiriyorlar. Aynı zamanda bu güzel ortamda tarihimizi ve kültürümüzü yaşatıyoruz. Serinliği gören vatandaşlarımız hayretler içerisinde kalıyor. Burası zaten doğal ısısını koruyor. Kış aylarında dışarısı sıfır derece olduğunda burası yine aynı derecesini koruyor. Sıcak havadan gelen insanlar buranın serin olduğunu görünce çok şaşıyor ve memnun oluyorlar. Burası 500 yıllık dünya harikası bir mağara. Bu mağaradan taş elde etmişler ve han yapmışlar. Burası eski bir taş ocağıydı. İçeride 4 kuyu 12 sütün olan çok güzel bir yer" dedi.

Sıcaktan bunalıp mağaraya gelen vatandaşlar ise içerinin doğal bir serinliği olduğunu ve sıcaktan bu şekilde kurtulduklarını ifade etti. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-09-04 15:03:35



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