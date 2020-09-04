Yılmaz’dan zabıta hastası mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz, zabıta teşkilatının kuruluşunun 194’üncü yılı ve zabıta haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz mesajında, çevre, sağlık, turizm, gıda, işyerleri, hijyen gibi önemli toplumsal bileşenler üzerinde denetim ve kontrol yetkisine sahip olan belediye zabıtası toplumun bir arada huzurla yaşamasına dair hemen hemen tüm alanlarda faaliyet gösterdiğini ifade etti. Türkiye’ye yapılan ekonomik saldırılar sonucu aniden ortaya çıkan yüksek fiyatlar ile karaborsacıların üzerine giderek vatandaşın olumsuz etkilenmemesi için Ticaret İl Müdürlükleri ile koordineli başarılı çalışmalar yapan zabıta teşkilatının, küresel bir salgın haline gelen Korona virüs (COVID19) hastalığının olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması maksadıyla illerde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanması aşamasında önemli görevler üstlendiğini hatırlattı.

Halkının esenliği, sağlığı ve huzurunun teminatı olan zabıta teşkilatı bu önemli görevleri yürütürken, beldenin düzenini muhafaza eden, halkın esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla aldıkları kararları uygulayan teşkilat olarak kurulduğu 1826 tarihinden beri mesai mefhumu gözetmeksizin görevine devam ettiğinin altını çizen Zabıta Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz, “Zabıta teşkilatı olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları ile organik bağlarımız var. Bu manada halkımızın esenliği, huzuru ve sağlığının temin ve tesis edilmesi aşamasında yerel yönetimler adına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve yetkili organlarının aldıkları kararları harfiyen uygulamakla mükellefiz. Bu aşamada tüm Zabıta Daire Başkanlığı çalışanı işçisinden memuruna, komiserinden amirine, çaycısından şube müdürüne kadar mükemmel bir organizasyon ve uyum içerisinde halkımızın tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek yapıya, güce ve motivasyona sahibiz. İçinde bulunduğumuz Korona virüs hastalığının getirdiği ekstra yük ve zorluğa rağmen tüm ekiplerimiz 7 gün 24 saat durmaksızın çalışmalarına büyük bir özveri ile devam ediyorlar. Tüm mesai arkadaşlarımı bu özverilerinden dolayı ayrıca kutluyorum. Bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarımızda da büyük bir özveri ve gayretle zabıta hizmetlerinin aksatılmadan yerine getirilmesine gayret edeceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hanımefendinin öncülüğünde vizyonumuz ve misyonumuzun gereklerini yerine getireceğiz, bu şehri el birliği ile daha da ileriye taşıyacağız. Ben burada Zabıta Daire Başkanlığı çalışanlarına başarılı çalışmalarından dolayı şükranlarımı ayrıca belirtmekten büyük onur duyuyorum. Bu vesile ile tüm Zabıta Teşkilatının 194’üncü kuruluş yıldönümünü kutluyor, ebediyete intikal eden meslektaşlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor, görevdeki arkadaşlarımıza da görevlerinde üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.

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