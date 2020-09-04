Doğa harikası Habeş Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor 8 bin 650 metre uzunluğundaki kanyonda dağcılık sporu

Gaziantep’in Araban ilçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi ve tabiatıyla herkesi kendine hayran bırakacak Habeş Kanyonu, ziyaretçilerini bekliyor.

Habeş Kanyonu hakkında değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye’de ve dünyada bir örneğinin daha olmadığını söyledi.

Bölge halkı tarafından “Habeş Deresi” olarak bilinen Fırat Nehri kıyısındaki Habeş Kanyonu, ev sahipliği yaptığı tarihi mimarisi ve özgün tabiatıyla ziyaretçilerini adeta eşi görülmemiş bir görsel şölenle buluşturuyor. Araban ilçesine bağlı Köklüce (Ardıl) Kırsal Mahallesi’ndeki Ardıl Çayı deresinden Araban Ovası'nın ortasından süzülerek Fırat Nehri ile birleşen 8 bin 650 metre uzunluğundaki Habeş Kanyonu, aynı zamanda dağcılık sporuna da elverişli bir alan sunuyor. Kanyon geçişi boyunca dağınık yer yer 40 derece eğimli patikalar ve 2 ila 3 çadırlık konaklama alanları bulunuyor.

Kanyon 4 bölüme ayrılıyor

Tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin geçiş güzergahlar arasında bulunan Roma Dönemi’ne ait Septimius Severus Köprüsü’nün hemen ardından Habeş Kanyonu 4 bölüme ayrılıyor. Başlangıç noktasıyla başlayan 1’inci bölümü, doğa yürüyüşlerinde deneyim sahibi olmayanların için ilk dönüş noktası, malzeme bilgisi ve aşırı eğimli arazide yürüyüş tecrübesi olmayanlar için dönüş noktası, Tecrübeli katılımcılar için bitiriş noktası takip ediyor.

Suyun derin olan kısımlarında yüzme fırsatı

Birecik Barajı sularının yükselmesinden dolayı kanyonun içinden akan suyun 56 metre boyunca yükselmesi, ilçeye bağlı Hisar Kırsal Mahallesi’nden Habeş Kanyonu'nun Fırat Nehri ile birleştiği uç bölgesine yüründüğünde en yüksek noktasından kanyonun doğal güzelliklerinin tümü görülebiliyor. Kanyonun en derin bölgeleri ise burada bulunuyor. Kanyonun içinden akan derenin kenarlarında meşe, melengiç, dikenli meşe ve çınar ağaçları yer alırken ziyaretçilere suyun derin olan kısımlarında yüzme şansı da tanınıyor.

Önceden ev olarak kullanılan at mağarası’nda gezinti

Patika yol, kanyonun muhtelif bölgelerinde derenin karşı tarafına geçme şansı sunuyor. Kanyon gezisinde ziyaretçilerin güzergahlarını biraz uzatması halinde geçmiş dönemlerde insanların konakladığı At Mağarası’nın bulunduğu bölgede gezinti yapılabiliyor. Ziyaretçi ekibinin ortalama yürüyüş mesafesi, 8 kilometre olup rehber eşliğinde gerçekleşiyor.

“Habeş kanyonu’nu ayağa kaldıracağız”

Kanyon hakkında açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, şehrin ve ülkenin Habeş Kanyonu’ndan haberdar olmadıklarına işaret ederek, “Şehir, ülke bilmiyor bu kanyonu. Büyük bir turizm potansiyeli var. Aynen Rumkale, antik kentler gibi burası da turizm değeri açısından yükselen bir değer olacak. Valimizle beraber çalışma başlattık ve kendi içimizde mutfak çalışmasını da sürdürüyoruz. Geçen hafta bir toplantı yaptık. Buraya turlar nasıl düzenlenir, Rumkale’ye nasıl bağlanır bunları konuştuk. Pandemi sonrası dağcılık yükselen bir değer oldu, turizm trendleri değişti. Tüm Avrupa burayı bekliyor. Turizme açılırsa alışveriş olacak buranın esnafı kazanacak. Böyle bir potansiyeli kullanarak burayı ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

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