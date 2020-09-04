Medical Park Gaziantep Hastanesi endoskopi ünitesi yenilendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Medical Park Gaziantep Hastanesi endoskopi ünitesi yenilendi

İHA

Medical Park Gaziantep Hastanesi endoskopi ünitesi yenilendi

Medical Park Gaziantep Hastanesinin Endoskopi Ünitesi, modern yapısı, hasta konforu gözetilerek gerçekleştirilen multidisipliner yaklaşımı ile yeni mekanında faaliyete geçti. Gastroenteroloji Uzmanlarının hizmet verdiği Endoskopi Ünitesinde teknik altyapı ve fiziksel alanlar değiştirilip, geliştirilerek revize edildi.
Gastroenteroloji Uzmanı Profesör Dr. Mehmet Koruk yenilenen Endoskopi Ünitesi hakkında bilgiler vererek, “Modern çağın en önemli buluşlarından biri de şüphesiz Endoskopidir. Endoskopi sindirim sistemi rahatsızlıklarının tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Gastroenteroloji alanında bilindiği gibi tanı önemli olduğu kadar tanının tedavi edilebilir hale dönüştürülebilmesi oldukça önemli bir unsurdur. Bu nedenle Endoskopi işlemi, sindirim sistemi açısından ve hastanın konforu bakımından büyük önem taşımaktadır. Yemek borusundan, kalın bağırsağa hatta safra kanallarına kadar pek çok görüntüleme işlemi, yeni nesil iki adet video Endoskopi cihazı ile Endoskopi ünitesi içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler, anestezi desteği ile hastalar uyutularak gerçekleştirildiği için hasta konforu maksimum seviyede sağlanmaktadır. Mevcut kapalı alanı 200 metrekare olan Endoskopi ünitesinde aynı anda işlem ve gözlem yapabilme olanağına sahip olan 4 odamız mevcuttur. Ünitemizde alt ve üst kısım Endoskopik işlemlerin ayrı mekanlarda gerçekleştirilmesi ve yeni nesil cihazların üniteye dahil edilmesi ile ünite modern bir yapıya dönüştürülmüştür. Ünite içerisinde hastalarla işlem öncesi ön görüşme yapabildiğimiz tamamen onların rahatlığı gözetilerek oluşturulmuş ayrı bir oda daha bulunmaktadır. İşlem öncesi ve sonrasında hastalara işlem ile ilgili bilgiler detaylı biçimde verilmektedir. Endoskopi ünitesinde yer alan üst düzeydeki iki adet yıkama cihazı, Endoskopi cihazlarının sterilizasyonunu optimum seviye gerçekleştirmektedir. Hastalarımız gönül rahatlığı ile üst düzey hijyen imkanını uzman kadromuzu ünitemizde deneyimleme imkanına sahip olabilmektedir’’ dedi.
Gastroenteroloji Uzm. Dr. Muhammet Sait Dağ ise şifa dağıtmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Geliştirilen ve yenilenen Medical Park Gaziantep Hastanesi Endoskopi Ünitesi bölge halkının hizmetine sunularak modern bir yapıya kavuşturulmuştur. Gastroenteroloji branşında çalışan hekimler olarak, Medical Park Gaziantep Hastanesinde hastalarımıza hizmet vermek için görevimizin başındayız. Hayırlı olması dileği ile hastalarımıza şifa dağıtmaya devam ediyoruz’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğa harikası Habeş Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor 8 bin 650 metre uzunluğundaki kanyonda dağcılık sporu
YEREL HABERLER Doğa harikası Habeş Kanyonu ziyaretçilerini ...
Yılmaz’dan zabıta hastası mesajı
YEREL HABERLER Yılmaz’dan zabıta hastası mesajı
Minik zabıtalardan Tahmazoğlu’na sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Minik zabıtalardan Tahmazoğlu’na sürpriz ziyaret
Gaziantep'te 100 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 100 kilo eroin ele geçirildi
Kavurucu sıcaklarda, mağarada serinliyorlar
YEREL HABERLER Kavurucu sıcaklarda, mağarada serinliyorlar
Gaziantep'te 12 saatlik uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 12 saatlik uyuşturucu operasyonu: 27 ...
İş yeri hırsızı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER İş yeri hırsızı güvenlik kamerasında
Önce kameralara sonra polise yakalandı
YEREL HABERLER Önce kameralara sonra polise yakalandı
Sınır kapısında 710 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Sınır kapısında 710 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep’te 655 polisle ‘Narko-Asayiş’ operasyonu yapıldı Helikopter destekli operasyonda 27 şüpheli şahıs yakalandı Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 655 polisle ‘Narko-Asayiş’ operasyonu ...
Evlerde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Evlerde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Tahmazoğlu sosyal medya yarışmalarıyla ödüllendiriyor
YEREL HABERLER Tahmazoğlu sosyal medya yarışmalarıyla ödüllendiriyor
Uluslararası Gastroantep hasat günleri bu sene dijital ortamda Gastronominin kalbi Gaziantep’te atacak
YEREL HABERLER Uluslararası Gastroantep hasat günleri bu sene ...
Gaziantep´te, 655 polisle 12 saat sürecek dev operasyon başladı
YEREL HABERLER Gaziantep´te, 655 polisle 12 saat sürecek dev ...
Gaziantep’te 655 polisin katılımıyla narkotik operasyonu başlatıldı Helikopter destekli operasyonda 30 ayrı adrese baskın yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 655 polisin katılımıyla narkotik ...
Araban’da yağmur suları hattı toplantısı
YEREL HABERLER Araban’da yağmur suları hattı toplantısı
Haci Şahin AK Parti’den aday
YEREL HABERLER Haci Şahin AK Parti’den aday
Savunma sanayinin liderlik okulu SAHA MBA Programının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Savunma sanayinin liderlik okulu SAHA MBA Programının ...
ALGSPOR başarılı hocasıyla sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER ALGSPOR başarılı hocasıyla sözleşme yeniledi
Sasa Mehmet Erdemoğlu Kreş ve Gündüz Bakım evi inşaatının temeli atıldı
YEREL HABERLER Sasa Mehmet Erdemoğlu Kreş ve Gündüz Bakım evi ...
Avrupa Coğrafya Olimpiyatları Sanko Okulları öğrencileri Türkiye’yi EGEO2020’de temsil etti
YEREL HABERLER Avrupa Coğrafya Olimpiyatları Sanko Okulları ...
İslahiye'de tehlikeli serinlik
YEREL HABERLER İslahiye'de tehlikeli serinlik
Beton mikser devrildi, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Beton mikser devrildi, sürücü yaralandı
Akşam eve gelmeyen çoban kayalıkların arasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Akşam eve gelmeyen çoban kayalıkların arasında ölü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X