Medical Park Gaziantep Hastanesi endoskopi ünitesi yenilendi

Medical Park Gaziantep Hastanesinin Endoskopi Ünitesi, modern yapısı, hasta konforu gözetilerek gerçekleştirilen multidisipliner yaklaşımı ile yeni mekanında faaliyete geçti. Gastroenteroloji Uzmanlarının hizmet verdiği Endoskopi Ünitesinde teknik altyapı ve fiziksel alanlar değiştirilip, geliştirilerek revize edildi.

Gastroenteroloji Uzmanı Profesör Dr. Mehmet Koruk yenilenen Endoskopi Ünitesi hakkında bilgiler vererek, “Modern çağın en önemli buluşlarından biri de şüphesiz Endoskopidir. Endoskopi sindirim sistemi rahatsızlıklarının tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Gastroenteroloji alanında bilindiği gibi tanı önemli olduğu kadar tanının tedavi edilebilir hale dönüştürülebilmesi oldukça önemli bir unsurdur. Bu nedenle Endoskopi işlemi, sindirim sistemi açısından ve hastanın konforu bakımından büyük önem taşımaktadır. Yemek borusundan, kalın bağırsağa hatta safra kanallarına kadar pek çok görüntüleme işlemi, yeni nesil iki adet video Endoskopi cihazı ile Endoskopi ünitesi içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler, anestezi desteği ile hastalar uyutularak gerçekleştirildiği için hasta konforu maksimum seviyede sağlanmaktadır. Mevcut kapalı alanı 200 metrekare olan Endoskopi ünitesinde aynı anda işlem ve gözlem yapabilme olanağına sahip olan 4 odamız mevcuttur. Ünitemizde alt ve üst kısım Endoskopik işlemlerin ayrı mekanlarda gerçekleştirilmesi ve yeni nesil cihazların üniteye dahil edilmesi ile ünite modern bir yapıya dönüştürülmüştür. Ünite içerisinde hastalarla işlem öncesi ön görüşme yapabildiğimiz tamamen onların rahatlığı gözetilerek oluşturulmuş ayrı bir oda daha bulunmaktadır. İşlem öncesi ve sonrasında hastalara işlem ile ilgili bilgiler detaylı biçimde verilmektedir. Endoskopi ünitesinde yer alan üst düzeydeki iki adet yıkama cihazı, Endoskopi cihazlarının sterilizasyonunu optimum seviye gerçekleştirmektedir. Hastalarımız gönül rahatlığı ile üst düzey hijyen imkanını uzman kadromuzu ünitemizde deneyimleme imkanına sahip olabilmektedir’’ dedi.

Gastroenteroloji Uzm. Dr. Muhammet Sait Dağ ise şifa dağıtmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Geliştirilen ve yenilenen Medical Park Gaziantep Hastanesi Endoskopi Ünitesi bölge halkının hizmetine sunularak modern bir yapıya kavuşturulmuştur. Gastroenteroloji branşında çalışan hekimler olarak, Medical Park Gaziantep Hastanesinde hastalarımıza hizmet vermek için görevimizin başındayız. Hayırlı olması dileği ile hastalarımıza şifa dağıtmaya devam ediyoruz’’ diye konuştu.

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