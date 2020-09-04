Cezaevi firarisi, kovalamacayla yakalandı

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hayvan hırsızlığı suçundan yattığı cezaevinden firar eden ve hakkında 8 yıl 31 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B., polis tarafından kovalamaca ile yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, 90 gün önce Gaziantep L Tipi Açık Cezaevinden firar eden, hayvan hırsızlığı suçundan 8 yıl 31 ay 30 gün hapis cezası bulunan F.B.'nin Esenyurt Mahallesi´nde bir evde saklandığı bilgisi alarak operasyon düzenledi. Polisi gören şüpheli evin penceresinde atlayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonunda firari hükümlü zeytin bahçesinde yakalandı. Polis, işlemlerinin ardından F.B.'yi cezaevine teslim etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2020-09-04 18:23:52
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