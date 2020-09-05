Gaziantep'te 100 kilo eroin ele geçirildi

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 100 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, GaziantepŞanlıurfa Otoyolu'nun doğu gişelerinde kontrol noktası oluşturdu. Plakası belirlenen otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeği Maximilion ile yapılan aramada, 100 kilogram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 2 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN

2020-09-05 10:33:42



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