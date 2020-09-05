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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eylül ayında termometreler 47 dereceyi gördü Sıcaklık yoğunluğa engel olmadı

İHA

Eylül ayında termometreler 47 dereceyi gördü Sıcaklık yoğunluğa engel olmadı

Gaziantep'te, son bir haftadır etkili olan aşırı sıcaklar zirve noktaya ulaşırken, kentteki termometreler Eylül ayı olmasına rağmen 47 dereceyi gördü. Kentte, bunaltıcı sıcağa ve korona virüs vaka yoğunluğuna rağmen cadde ve sokaklardaki kalabalık ise dikkat çekti.
Türkiye genelinde son bir haftadır varlığını hissettiren aşırı sıcaklar Gaziantep'te de etkili olurken, kentteki termometreler Eylül ayı olmasına rağmen 47 dereceyi gördü. Sıcak hava nedeniyle nefes almanın bile zorlaştığı kentte, bazı vatandaşlar ağaç gölgelerine sığınırken, bazı vatandaşlar ise yakıcı güneşten korunmak için şemsiye açtı. Kentteki aşırı sıcağa ve korona virüs vak'alarındaki yoğunluğa rağmen cadde ve sokaklardaki kalabalıkta ise herhangi bir azalma yaşanmadı.

"Çok aşırı bir sıcak var"
Özellikle son bir haftadır çok bunaltıcı ve normalin çok üstünde sıcak bir hava olduğunu söyleyen Emir Özkan isimli vatandaş, "Son bir haftadır çok sıcak bir hava var. Gündüzleri geçtim artık geceleri bile uyuyamayacak bir haldeyiz. Yani bu konunun tamamen küresel ısınmayla ilgisi var galibi. Çünkü anormal derecede bir sıcaklık var. Üzerine bir de korona virüs var. O yüzden serinlemek için denize de havuza güvenip gidemiyoruz. Serinlemek için sürekli duşa giriyoruz" dedi.

"Gündüzü geçtik gece terlemekten yatamıyoruz"
Kemal Çiğdem isimli bir başka vatandaş ise "Son bir hafta hava çok fazla sıcak. Yani öyle bir sıcak var ki akşamları terlemekten yatamıyoruz. Vantilatör olmadan hiç yatamıyoruz. Gündüz zaten çok sıcak. Ya gölgelere kaçıyoruz ya da sıcak havanın geçmesini bekliyoruz. Serinlemek için de pek bir şey yapamıyoruz, çünkü ya sürekli duşa girmemiz gerekiyor ya da vantilatörün dibinde beklemek gerekiyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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