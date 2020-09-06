Traktör devrildi: 1 ölü

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Gaziantep’in Araban ilçesinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Araban ilçesine bağlı Gökçepayam kırsal mahallesi Mazılık mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde, Antepfıstığı bahçesinde hasat yaptıktan sonra 33 PU 983 plakalı traktörüyle evine dönmek isteyen Hamza Sarıkaya (67), dağlık bölgede direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

8 çocuk babası Sarıkaya’nın cenazesi otopsi için Araban Devlet Hastanesine kaldırılırken Araban İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

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