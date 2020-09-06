İslahiye'de metruk binada yangın korkuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İslahiye'de metruk binada yangın korkuttu

İHA

İslahiye'de metruk binada yangın korkuttu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın korkuttu. Yangın, bitişiğindeki binaya sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. İçerisinde hiç kimsenin yaşamadığı metruk ahşap binanın çatısına atılan plastik şişe ve poşetler bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Ahşap binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile bitişikte bulunan binanın balkonundaki ahşap çatıya sıçramadan söndürüldü.
Herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında metruk binada hasar meydana gelirken, yangının sebebi ise araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey Belediyesi’nden Mavikent’e dev tesis
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi’nden Mavikent’e dev tesis
Güneydoğunun Bodrum'unda korona sessizliği
YEREL HABERLER Güneydoğunun Bodrum'unda korona sessizliği
GKV’li Leyla Akyüz’ün ilk kitabı okurlarıyla buluştu
YEREL HABERLER GKV’li Leyla Akyüz’ün ilk kitabı okurlarıyla buluştu
Beykent mahallesinde yeni açılan yollar asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Beykent mahallesinde yeni açılan yollar asfaltlanıyor
Polisi görünce maske taktılar ama cezadan kaçamadılar
YEREL HABERLER Polisi görünce maske taktılar ama cezadan kaçamadılar
Traktör devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Traktör devrildi: 1 ölü
Büyükşehir, dilencilere göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, dilencilere göz açtırmıyor
Eylül ayında termometreler 47 dereceyi gördü Sıcaklık yoğunluğa engel olmadı
YEREL HABERLER Eylül ayında termometreler 47 dereceyi gördü Sıcaklık ...
Koronalı aşçının yaptığı yemeği 300 işçi yedi iddiası İtiraz eden işçiyi KOD-29 ile işten attılar
YEREL HABERLER Koronalı aşçının yaptığı yemeği 300 işçi yedi ...
Fıstık hırsızlığı güvenlik kamerasında Kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Fıstık hırsızlığı güvenlik kamerasında Kimliği tespit ...
Gaziantep'te 100 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 100 kilo eroin ele geçirildi
Esentepe Sosyal Tesis inşaatında sona gelindi
YEREL HABERLER Esentepe Sosyal Tesis inşaatında sona gelindi
İdlib´deki hayalet kasaba, TSK ile eski günlerine döndü
YEREL HABERLER İdlib´deki hayalet kasaba, TSK ile eski günlerine ...
(Görüntülü) Üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında
YEREL HABERLER (Görüntülü) Üretilen maskelerin yüzde 99'u ...
`Üretilen maskelerin yüzde 99´u standartların altında´
YEREL HABERLER `Üretilen maskelerin yüzde 99´u standartların ...
İki çocuk annesi kadın 3. kattan düşerek öldü
YEREL HABERLER İki çocuk annesi kadın 3. kattan düşerek öldü
Cezaevi firarisi, kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi, kovalamacayla yakalandı
Kılıç’tan zabıtalara 194’üncü yıl kutlaması
YEREL HABERLER Kılıç’tan zabıtalara 194’üncü yıl kutlaması
Medical Park Gaziantep Hastanesi endoskopi ünitesi yenilendi
YEREL HABERLER Medical Park Gaziantep Hastanesi endoskopi ünitesi ...
Doğa harikası Habeş Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor 8 bin 650 metre uzunluğundaki kanyonda dağcılık sporu
YEREL HABERLER Doğa harikası Habeş Kanyonu ziyaretçilerini ...
Yılmaz’dan zabıta hastası mesajı
YEREL HABERLER Yılmaz’dan zabıta hastası mesajı
Minik zabıtalardan Tahmazoğlu’na sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Minik zabıtalardan Tahmazoğlu’na sürpriz ziyaret
Gaziantep'te 100 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 100 kilo eroin ele geçirildi
Kavurucu sıcaklarda, mağarada serinliyorlar
YEREL HABERLER Kavurucu sıcaklarda, mağarada serinliyorlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X