Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklamada, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) soruşturması kapsamında gözaltına alınan F.G. isimli şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.
Tutuklanan F.G., işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
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