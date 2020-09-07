Sürücülerin ipekyolu çilesi Aylardır bitmeyen İpekyolu çalışması trafiği felç ediyor

Gaziantep'te, ticaret akışının sağlandığı tarihi İpekyolu'nda yaklaşık 3 aydır devam eden ve bir türlü bitirilemeyen yenileme çalışmaları trafiği felç etti, sürücülerin de tepkisine neden oldu.

Türkiye'nin en büyük altıncı sanayi kenti olan ve ithalatihracat sirkülasyonun çok yoğun olduğu Gaziantep'te, tarihi İpekyolu olarak bilinen D400 karayolundaki bitmeyen yenileme çalışmaları trafiği felç ediyor. Yaklaşık 3 aydır yenileme çalışmalarının kısım kısım devam ettiği tarihi İpekyolu'nda, asfalt yenileme ve yolu genişletme amacıyla yürütülen Kasım ayının ortalarına kadar süreceği iddia edilirken, kentteki ticaret akışını sağlayan yoldaki çalışma nedeniyle trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Her geçen gün artan trafik sürücüleri çileden çıkarıyor.



Sürücüler tepki gösterdi

Yapılan çalışmaların çok ağır ilerlediğini iddia eden ve duruma tepki gösteren bir sürücü, "Benim iş yerim Gatem'de ve iki aydır bu yolda saatlerce gidip gelmekten usandım. İki üç aydır bu yolun hali böyle. Buradan bir saate ancak ben Gatem'e gidebiliyorum. Akşam işten çıktıktan sonra da iki saate evime dönebiliyorum. Bunu yetkililer görmüyor mu? Bir asfalt çalışması üç ayda yapılır mı?" diyerek çalışmaların bitirilememesine tepki gösterdi.

Bir başka sürücü ise Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e günlük yük getirdiğini ve iki şehir arasında gelirken harcadığı zamanı İpekyolu'nda harcadığını iddia ederek, "Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e günlük yük getiriyorum. Oradan bir saatte buraya geliyorum ama sadece bir saat bu yolda zaman kaybediyorum" diye konuştu.

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