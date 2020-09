Gastroantep festivali, korona yüzünden hasat günlerine dönüştürüldü

Gastronomi kenti Gaziantep'te bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Gastroantep festivali, korona virüs önlemleri nedeniyle hasat günleri ismiyle kutlanacak.

Gastranomi kenti Gaziantep'i ve mutfağını dünyaya tanıtmak amacıyla her yıl 1112 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali, bu yıl 3. Uluslararası Gastroantep Hasat Günleri ismiyle kutlanıyor. Korona virüs salgını ve alınan önlemler nedeniyle program kapsamı azalan festivalin bu yılki programına önceki yıllarda yapılan sergi, yarışma, kortej, konser gibi bir çok etkinlik iptal edilirken, programda antep hasadı, şire yapımı, çeşitli atölye çalışmaları ve paneller yer alıyor.

İlk yılında 3 gün olarak düzenlenen ve ikinci yılında ise 4 güne çıkan festival kutlaması bu yıl ise 2 gün ile sınırlı tutuldu. Dünyanın ve ülkenin dört bir yanından şef ve gurmelerin katılacağı programın içerisi ise düzenlenen lansman ile kamuoyuna duyuruldu.

Lansmanın açılış konuşmasını yapan ve festival hakkında sunum yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, “Turizm dediğimizde artık dünya başka bir noktaya gidiyor. Bizde bu süreçte amacımız tarih, kültür ve turizm olduğuna göre ana hedefimiz bütün dünya Gaziantep’i konuşuyor olmalı. Şuanda kültürde, turizmde, gastronomide yaptığımız çalışmalarla herkesin Gaziantep’i konuştuğunu biliyoruz ama ana hedefimiz bütün dünya Gaziantep’i nasıl konuşur olmalı bu yüzden bütün eylem planlarımızı hazırlıyoruz” dedi.

GASTROANTEP festivali hakkında açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Şurası bizim en büyük gücümüz. Yine söylüyorum; Meksika bir biberi ile, Peru bir kinoasıyla, Venezuela bir kakaosuyla, Japonya bir pirinci ile, Hindistan bir köri baharatıyla kendi mutfağını oluşturuyor. Rabbim her şeyi vermiş, bize de akıl etmez misiniz? diyor. İşte bunun için buradayız. Bizim her ilçemizde başka bir ürünümüz var. İslahiyeNurdağı’nın üzüm ve biberi üzerine, Nizip’te fıstık ve zeytin, ŞahinbeyOğuzeli’nde nar, Şehitkamil Yavuzeli’nde tahıllarla işte biz artık bölgesel desteği tek tip desteğe çeviriyorduk vazgeçtik. Hangi bölgenin neye ihtiyacı var o desteği vereceğiz” diye konuştu.

Lansman sorucevap kısmının ardından son buldu.

