Atmaca roket takımına tam destek

Şahinbey Belediyesi milli teknolojinin gelişmesi için atılan her adımın yanında olarak, Antalya Akdeniz Üniversitesi öğrencileri tarafından bu yıl kurulmuş olan Atmaca Roket Takımının ana sponsoru olarak, destek verdi.

TEKNOFEST’e 3 bin metre orta irtifa kategorisinde roket yarışmalarına katılan ve deneme atışlarını başarıyla yapan Antalya Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine destek Şahinbey Belediyesinden geldi. Yeni nesil milli savunma silahlarının üretimi ve gelişimi için genç nesillerin her zaman yanında olan Şahinbey Belediyesi, bu defa desteğini Antalya Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine verdi.

“Yeni projeleri ve fikirleri destekliyoruz”

Ülkemizin kalkınması anlamında ortaya konacak tüm fikirleri ve projeleri desteklediklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Ülkemizin göz bebeği yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin her alanda yanlarında olduk. Özellikle eğitime vermiş olduğumuz destekler ile üreten bir nesil oluşması için çalışıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak sadece Şahinbey ve Gaziantep'imizde değil, ülkemizin büyümesi ve gelişmesi için yapılan tüm çalışmaların yanında olduk. Bu çerçevede Antalya Akdeniz Üniversitesi öğrencileri tarafından bu yıl kurulmuş olan Atmaca Roket Takımının ana sponsoru olduk. TEKNOFEST kategorilerinde 3 bin metre orta irtifa kategorisinde roket yarışmasına katılan gençlerimizin yaptıkları projeyi daha da geliştirerek ülkemizin savunma sanayine önemli katkılar sağlayacaklarına inanıyorum. Test atışlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

