İş yerinden hırsızlık anı kamerada

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Gaziantep’te bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntüleri inceleyen ekipler, tespit ettikleri 2 şüpheliyi yaptıkları operasyonlarla gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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