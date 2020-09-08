Gaziantep’te 137 kişiye işlem

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları çalışmalarla 137 kişiye işlem yaptı.

Ekipler, kent genelinde 30 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 21 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak 9 faili meçhul olay aydınlatılmış, 78 aranan şahıs yakalanmış, 8 şahsa ise kabahatlerden işlem yaptı.

Ekipler ayrıca, 175 gram uyuşturucu madde, 2879 paket gümrük kaçağı sigara, 7 adet ruhsatsız tabanca 160 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği 28 adet kartuş, 6 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca namlusu, 1 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı cep telefonu, 5 adet kesici alet ve bir miktar sahte para ele geçirdi.

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