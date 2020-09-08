Gaziantep'te bin 535 kişiye 'maske ve sosyal mesafe' cezası



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden bin 535 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi. Kent genelinde dün yapılan denetimlerde de maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen bin 535 kişiye idari para cezası verildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davrandığı saptanan 8 kişi hakkında da işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-09-08 11:58:59



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