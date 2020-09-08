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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dallardan kitap topladılar droneden ayakkabı aldılar

İHA

Dallardan kitap topladılar droneden ayakkabı aldılar

Şahinbey Belediyesi tarafından 8 Eylül Dünya Okuma Günü’nde düzenlenen etkinlik ile öğrencilere kitap ve spor ayakkabı sürprizi yapıldı. Öğrenciler kitaplarını ağaç dallarından toplarken spor ayakkabı hediyelerini ise droneden aldı.
Şahinbey’de öğrencileri ödüllendirmek adına geleneksel hale gelen ayakkabı dağıtımını bu yıl farkındalık oluşturmak ve öğrencileri okumaya teşvik etmek adına etkinlik düzenlendi. Her yıl gençleri spora teşvik etmek ve obezite ile mücadele etmek adına spor ayakkabı dağıtımı gerçekleştiren Şahinbey Belediyesi, bu yıl 8 Eylül Dünya Okuma gününde gerçekleştirilen etkinlik ile gençleri hem spora hem de okumaya teşvik etti. Etkinlik alanına getirilen çocuklar, ağaçlarda asılı halde kitapları alarak kitap okumaya başladı. Kitap okuyan öğrenciler, ikinci bir sürpriz ile karşılaştı. Havadan drone ile gelen ayakkabı kutusunu gören öğrencilerin şaşkınlıkları gözlerinden okundu. Özel günde öğrencileri yalnız bırakmayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da öğrencilerin mutluluk ve heyecanını paylaştı.

"Obozite ile mücadele kapsamında 545 bin spor ayakkabısı dağıttık"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Biz gençlere kitap okumayı okutmayı çok seviyoruz. Bunun için gençlerimize her ay kitap dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 7 milyon 200 bin adet kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız gençlerimizi okumaya teşvik etmek ve her evde bir kütüphane oluşturmak. Bugün Dünya Okuma Günü münasebetiyle gençlerimizi Yeşilvadi Millet Kıraathanesine getirdik ve kitaplarını okuyorlar. Aynı zamanda gençlerimize obezite ile mücadele olarak spor ayakkabı hediye ediyoruz. Bugüne kadar 545 bin adet spor ayakkabı hediye ettik. Gençlerimiz hem okusun hem de sağlıklı büyüsünler. Son olarak Dünya Kitap okuma gününü tüm içtenliğim ile kutluyorum’’ diye konuştu.

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