Engelsiz üniversite ödülleri yarışmasında GAÜN'e üç kategoride 6 ödül

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) dört dalda düzenlediği Engelsiz Üniversite Yarışmasında, üç kategoride 6 ödül kazanırken, üç fakülte ise aday gösterildi. Ödül kazanan birimlere belgeleri Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından verildi.

GAÜN Kalite Güvence Birimi ve Engelli Öğrenci Birimi çalışmaları ile takip edilen süreç sonucunda, Engelli öğrencilerin Mekan Erişebilirliği Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi ve Merkez Kampüsü Turuncu Bayrak almaya hak kazandı. SosyoKültürel Faaliyetlerde Erişebilirlik Ödülü değerlendirmesinde ise Merkez Kampüsü bu kez de Mavi Bayrak almaya hak kazandı. 2020 Yılı Engelsiz Program Nişanı Kategorisinde de Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Programı ödüle layık görüldü. Bu ödüllerin yanı sıra, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi 2020 Yılı Mekanda Erişebilirlik Ödülü’ne Turuncu Bayrak Kategorisinde aday gösterildi. Ayrıca Fen Edebiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesi YÖK tarafından 2020 Yılı Eğitimde Erişebilirlik Ödülü Yeşil Bayrak Kategorisine aday fakülteleri olarak açıklandı.

Belgelerini rektör Gür’den aldılar

YÖK’ün Engelsiz Üniversite Yarışmasında dereceye giren fakülte ve birimlerin belgeleri GAÜN Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Engelli Birim Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Demir, Engelli Birim çalışanı Serdar Oymacı ve Kalite Birimi Sorumlusu Öğr. Gör. Derya Özçalışkan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, bayrak ve belge almaya hak kazanan tüm birimleri tebrik etti. Gaziantep Üniversitesi olarak engelli dostu bir kampüse sahip olmanın önemini bildiklerini söyleyen Prof. Dr. Gür, mekanda erişim konusunda kazanılan Turuncu Bayrak için, kampüsün sadece engelli öğrencilere değil, engelli personele de hizmet verdiğini bu nedenle kampus erişilebilirliğini artırmayı yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Mavi bayrak için sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Gür, “SosyoKültürel alanda kazanılmış olan Mavi Bayrak için tüm kampüsteki sosyal ve kültürel faaliyetler yürütülüyor. Mavera Kongre ve Kültür Merkezi, Amfi Tiyatro, Atatürk Kültür Sahnesi, konferans salonları ve diğer spor kompleksleri tüm öğrencilerimizin erişimine açık hale getirilmiştir. Bu alanlar, pandemi sürecinden önce ortalama yıllık bin civarında etkinliğe ev sahipliği yapmaktaydı” dedi.

GAÜN Türkiye’nin dört üniversitesinden biri

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, kazanılan Engelsiz Program Nişanının tüm ödüller içinde ayrı bir önemi bulunduğuna işaret ederek, “Çünkü bu ödül Türkiye’deki 4 üniversiteye verildi. Bu ödülü üniversitemizden de Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı programımız alma başarısını gösterdi. Diğer tüm programların da bu kategoride ödül almak için hazırlık yapmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Törende GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür tarafından Engelli öğrencilerin Mekan Erişebilirliği (Turuncu Bayrak) kategorisinde Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Erciyas'a, Tıp Fakültesi Dekan Prof. Dr. Can Demirel'e, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özakça'ya Turuncu Bayrak ve sertifikaları takdim edildi. Ayrıca, Mekanda Erişebilirlik Ödülü (Turuncu Bayrak) kategorisinde yapmış oldukları çalışma ve erişilebilirlik hususunda aday olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yarımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mesut Şöhret'e sertifikaları Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından takdim edildi. Hem Mekanda Erişebilirlik Ödülü (Turuncu Bayrak) kategorisinde hem de Eğitimde Erişebilirlik Ödülü (Yeşil Bayrak) kategorisinde aday olan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Aslan Erol'a ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Koban'a sertifikaları verildi.

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